Устроил прощание и пригласил священника: мужчина похоронил себя живьем (фото)

Испанский писатель устроил свои похороны, несмотря на то, что был еще жив.

Об этом пишет Daily Star.

63-летний Виктор Амела сказал, что "опыт смерти" дал ему новые силы для жизни. Человек попрощался со своими друзьями и семьей, прежде чем выкопать могилу на ферме, где он родился. Он заказал гроб и провел под землей час.

Мужчина даже пригласил священника провести службу и попросил близких прочитать панегирики.

"Мои друзья меня избаловали. Это было прекрасно, и мне это очень понравилось. Когда меня накрыли и я остался в темноте, я услышал, как лопаты падают на гроб. На мгновение меня охватила паника. Но она пришла и прошла. Потом я начал расслабляться и получать от этого удовольствие. Я хотел бы остаться там дольше", — вспомнил он.

Виктор Амела / Фото: Jam Press

Близкие Амелы приложили все усилия для службы, и он смог услышать их рыдания.

"Я родился заново, – объяснил он, – я хотел продолжать жить еще 40 лет".

Виктор Амела / Фото: Jam Press

Виктор впервые заинтересовался своей смертью, когда ему было 15 лет, и тогда он использовал доску для спиритических сеансов, чтобы спросить духов, когда он умрет. "Я потом пожалел об этом, не делайте этого в доме", – сказал он, добавив, что духи сказали, что он будет жить до 65 лет. Для 15-летнего мальчика 65 лет казались бессмертием.

"Когда мне было 55 лет, и я брал интервью у кинорежиссера Алехандро Ходоровски, ко мне вернулись воспоминания о доске для спиритических сеансов, и я рассказал ему об этом. Он сказал: "Виктор, ты умрешь в 65 лет, потому что твое подсознание попытается совершить этот мандат", — рассказал писатель.

Виктор Амела / Фото: Jam Press

Но фальшивые похороны помогли ему забыть пророчество о доске для спиритических сеансов, утверждает он. Амела добавил: "Опыт собственных похорон помог мне прекратить думать о возможности умереть в 65 лет, укрепить связи дружбы с людьми, которые любят меня и которых я люблю".

Практика посещения собственных похорон распространена в Южной Корее и Японии, где она известна как сейдзенсо, и, как сообщается, ее популярность в западных культурах растет. Она создана для того, чтобы дать людям новый взгляд на жизнь.

Напомним, пенсионеры забронировали 51 круиз подряд, потому что это дешевле, чем дом для престарелых. Пара планирует путешествовать в течение двух лет.

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