Усы или борода: ученые выяснили, что больше привлекает женщин

Результаты исследования показали, что волосы на лице придают мужчинам шарм и делают их сексуальными в глазах женщин.

Новое исследование было проведено учеными из Великобритании. В ходе исследования они попросили более четырех тысяч женщин назвать наиболее привлекательные черты в мужчинах. Почти две трети опрошенных заявили, что самыми сексуальными являются парни с усами.

Об этом пишет Daily Star.

По мнению опрошенных женщин, волосы на лице также добавили шарма таким актерам, как Брэд Питт, Крис Эванс, Роберт Дауни Младший, Крис Хемсворт и многие другие.

В то же время, ученые отмечают, что исследование стало "хорошей новостью" для мужчин с усами, но, к сожалению, не с бородой. Исследование показывает, что бородатый мужчина привлекает всего менее четверти женщин — около 23%.

Ранее стало известно, что по результатам Британского национального исследования сексуальных настроений и стиля жизни религиозные люди в возрасте с 18 до 59 лет обычно чаще наслаждаются друг другом в спальне.

Исследование британских ученых: как обниматься так, чтобы получать максимум удовольствия

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