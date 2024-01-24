Усыновившая ребенка женщина откровенно призналась, почему сожалеет об этом: "Ненавижу себя"

Мама призналась, что сожалеет об удочерении, признав, что никогда не любила девочку так сильно, как своих биологических детей.

Она поделилась своей историей на Reddit, объяснив, что после того, как ее сын родился с помощью ЭКО, она решила усыновить второго ребенка.

Однако она призналась, что никогда не могла сблизиться со своей приемной дочерью и впоследствии даже стала на нее обижаться. Женщина написала: "Много лет назад, перед рождением моего первого сына, мне сказали, что мне и моему мужу будет трудно зачать ребенка. Мы прошли ЭКО, и в конце концов я родила сына. Через несколько лет мы захотели еще одного ребенка, но не хотели тратить столько времени и средств, как в прошлый раз с нашим сыном, мы решили усыновить. Мы взяли эту прекрасную девочку, родители которой были слишком молоды, чтобы воспитывать ее сами. Я очень любила ее и относилась к ней так же, но у меня никогда не было ощущения, что она моя. Мне часто кажется, что я нянчу чужого ребенка. Я чувствую себя ужасно, но ничего не могу с этим поделать", — призналась она.

Женщина добавила, что пыталась заставить себя изменить свое отношение, но не получалось. Сейчас девочке 15 лет, но женщина никогда не ощущала связи с ней.

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Четыре года назад женщина обнаружила, что забеременела естественным путем и ждет еще одну девочку. Это только еще больше обострило ее отношения с приемной дочерью.

"Мы были очень удивлены, ведь это произошло естественным образом, и мы узнали, что будет девочка. Во время беременности мои гормоны были повсюду, и я начала ненавидеть свою приемную дочь, потому что чувствовала, что если бы я просто подождала, то не обязательно было брать ее. Когда родилась моя дочь, все было хорошо. Я почувствовала настоящую связь, как с моим сыном, и я сразу сблизилась".

В поисках сострадания она призналась: "Это ужасно, но усыновление было огромной ошибкой. Мне бы хотелось вернуться в прошлое. Я люблю ее, но, к сожалению, не так сильно, как своих биологических детей. Я ненавижу себя за это. Я обещала ее родителям, что буду любить ее так же, как и раньше, но чувствую, что подвела всех".

На это пользователи Reddit ответили:

Ни в коем случае не говорите своей дочери, что вы не любите ее так сильно, как своих биологических детей. Обратитесь к ее биологической семье, если они порядочные люди, а вы не поддерживаете контакты, и посмотрите, захотят ли они проводить с ней больше времени. Эта девочка заслуживает того, чтобы люди в ее жизни с энтузиазмом заботились и любили ее. А как насчет вашего мужа? Он чувствует то же самое?

Поскольку у вас уже был биологический ребенок, вам не следовало ее усыновлять. Я слышал, как многие усыновленные говорили, что они всегда чувствовали, что конкурируют с биологическим ребенком. Я скажу, что по крайней мере вы смелая быть честной, что редко встречается среди приемных родителей. Имеет ли ребенок какое-либо взаимодействие со своей биологической семьей? Возможно, если бы у нее были хорошие отношения, она могла бы вернуться к ним

Я очень надеюсь, что ребенок не знает, что вы чувствуете. Вы искали себе профессиональную помощь, чтобы понять, что происходит и почему не позволяете себе сблизиться? Существует множество методов, которые могли бы быть использованы для создания связи. Я знаю, потому что я использовала некоторые из них, когда вовсю пыталась наладить связь со своей приемной дочерью. Они сработали. Я так расстроена из-за вашей 15-летней девочки. Надеюсь, она никогда об этом не узнает

Напомним, экс-любимый Наталии Могилевской прокомментировал усыновление ею двоих детей. Александр Ягольник вспомнил, что у певицы уже был опыт материнства.

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