Усыновленная журналистка разыскивала родителей и обнаружила, что уже дружит со своим папой в Facebook

Усыновленная женщина, которая восемь лет искала своих биологических родителей, обнаружила, что уже три года дружит в Facebook со своим биологическим отцом.

Об этом пишет BBC.

Грузинская журналистка Тамуна Мусеридзе создала страницу в Facebook, чтобы найти свою родную семью, а также помочь воссоединиться другим усыновленным детям с их родными.

Ее поиски привели к открытию масштабного скандала с торговлей детьми в Грузии, который задел тысячи жизней.

Более трех десятилетий огромному количеству родителей говорили, что их дети умерли при рождении, в то время как на самом деле они были проданы на черном рынке.

Сообщество Тамуны в Facebook помогло воссоединиться нескольким семьям, но ей было трудно найти свою собственную. 40-летняя женщина выросла, не зная, что ее усыновили, но когда ее мать умерла в 2016 году, она убирала свой дом и нашла свидетельство о рождении на имя Тамуна, но с другой датой рождения. Она заподозрила, что ее могли усыновить, и начала продолжавшиеся восемь лет поиски.

Тамуна с приемной мамой / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Тамуна с приемной мамой / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Наконец, летом в этом году она получила сообщение на Facebook от человека, который сказал, что знает женщину, которая скрыла беременность и родила в сентябре в 1984 году, примерно в то время, когда родилась Тамуна.

Однако когда она попыталась связаться с биологической матерью, женщина кричала и сказала Тамуне, что у нее никогда не было детей. Тогда она обратилась в Facebook с запросом, знает ли кто-то ее мать. Женщина ответила, что это была ее тетя, которая скрыла беременность и согласилась пройти тест ДНК.

Когда тест пришел, он подтвердил, что Тамуна и женщина из Facebook были двоюродными сестрами, то есть женщина, которой звонила Тамуна, действительно была ее матерью. Журналистка попросила мать назвать имя своего отца, которым оказался мужчина по имени Гурген Корава.

Тамуна начала искать отца в Facebook. К ее удивлению, Гурген уже был ее другом и следил за ее историей. Поэтому она договорилась о встрече с ним и преодолела почти 300 км в его родной город Зугдиди. Она сказала, что в тот момент, когда отец посмотрел на нее, он понял, что она его дочь.

Тамуна Мусеридзе с биологическим папой / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Они встретились и поняли, что имеют много общих интересов: Гурген был известным танцором, а дочери Тамуны обе любят танцевать. Он рассказал, что имел короткие отношения с ее биологической матерью, но не знал, что она забеременела.

С того времени Тамуна познакомилась с целой новой семьей, в частности со сводными братьями и сестрами, тетками и дядями. Она также получила возможность встретиться со своей биологической матерью, благодаря полицейской телекомпании, которая организовала частную встречу.

Тамуна Мусеридзе / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

От матери она узнала, что, в отличие от сотен людей, которым она помогла воссоединиться, она не стала жертвой скандала с торговлей детьми.

После короткой встречи с Гургеном, переполненной стыдом, ее мать решила скрыть свою беременность. Она уехала в Тбилиси под видом операции, родила Тамуну и осталась в городе, пока не было организовано усыновление.

Тамуна сказала: "Было больно узнать, что я провела с ней 10 дней наедине перед усыновлением. Я стараюсь не думать об этом".

Тамуна Мусеридзе / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Она рассказала, что ее мать просила ее соврать и рассказать миру, что ее тоже похитили и они обе стали жертвами скандала с торговлей людьми. Однако Тамуна сказала ей, что это было бы несправедливо по отношению ко всем родителям, чьи дети были похищены. Мама попросила ее уйти, и они больше не разговаривали.

Напомним, девушка во время переезда нашла спрятанные документы и была шокирована тайной своей семьи. Открытие навсегда изменило ее жизнь.

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