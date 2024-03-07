Усыновленный мужчина женился на своей родной сестре: узнал об этом, когда спасал ей жизнь

Он ничего не знал о своей биологической семье.

Мужчина понял, что является родственником матери двух его детей после того, как попытался спасти ей жизнь, пожертвовав одну из своих почек.

Об этом он написал на Reddit, передает Mirror.

Он ничего не знал о своей биологической семье, поскольку был участником закрытого усыновления, и его усыновили спустя две минуты после его рождения.

Его жене, на которой он был женат шесть лет, понадобилась новая почка после того, как она заболела после рождения сына. Они "проверили ее родственников и ни один из них не оказался соответствующим или жизнеспособным донором", поэтому он собирался пройти тестирование.

"Я знал, что это будет маловероятно, поэтому решил пройти тестирование, чтобы узнать, смогу ли я стать донором. На днях мне позвонили и сказали, что я подхожу. Затем врач сказал что-то о желании провести дополнительное тестирование через некоторые данные по результатам тканевого теста HLA (человеческий лейкоцитарный антиген.) Я не особо придал этому значение и согласился", — сказал он.

Но когда пришли результаты, мужчина узнал, что у него и его жены "аномально высокий процент совпадений". "Я был в шоке и растерян", — добавил он. Он объяснил, что из-за того, как информация ДНК передается от поколения к поколению, совпадение между родителями и детьми может составлять не менее 50 процентов, а у братьев и сестер совпадение может составить 0-100 процентов.

"Редко было такое совпадение между мужем и женой. Я спросил, что это значит".

Мужчина рассказал, что встретил свою жену восемь лет назад, когда работал вдали от офиса в родном городе.

Пара обменялась номерами телефонов и договорилась встречаться всякий раз, когда он приезжал в ее штат по работе, пока ему не дали возможность перевестись туда навсегда. Он сказал: "Мы родственники. Нет, я не шучу. Я не знаю, что делать дальше, но я знаю, что это может быть неправильно. Она моя жена и мать наших детей".

Пользователи поделились своим мнением о том, как ему лучше справиться с этой крайне неудачной ситуацией.

Пока вы уже женаты и имеете детей – вы не можете вернуть это обратно, поэтому я не вижу особого смысла взрывать миры

У вас уже есть дети, и они вероятно здоровы, поскольку вы не упомянули о каких-то безумных отклонениях. Если вы счастливы, вы счастливы. Пожертвуйте почку своей сестре-жене и продолжайте быть отличными родителями для своих детей

Все это время все было отлично, нет смысла это менять

Напомним, молодая женщина рассказала всю правду о романе с 80-летним пенсионером. Она поделилась своим опытом.

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