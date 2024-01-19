Утерла нос: женщина с ростом 124 см, над которой жестоко издевались, стала моделью – фото

В этом году она собирается поучаствовать в новых показах в Париже и Нью-Йорке.

Женщина с карликовостью, рост которой 124 см, поделилась, что над ней жестоко издевались в школе, а теперь она покорила одноклассников своим стилем.

Об этом пишет The Sun.

Спустя годы она не позволяет своему низкому росту сдерживать ее от своей модельной мечты и штурмом выходит на подиум.

33-летняя Глори Кинонес родилась с ахондроплазионной карликовостью — нарушением роста костей, что приводит к уменьшению плеч и ног. Ей поставили диагноз еще в утробе матери, и она сказала, что ее родителям предложили сделать аборт.

Глори Кинонес / Фото: SWNS

Глори сказала, что взросление, сначала в Нью-Йорке, а затем во Флориде, когда ей исполнилось 12 лет, было тяжелым, потому что она сталкивалась с неприятными комментариями со стороны других детей.

"Я училась в испанской средней школе, и все знали меня как символического "маленького человека", — вспомнила она. "Я часто получала ужасные комментарии от детей, которые говорили: "Посмотрите на этого карлика". Это действительно помешало бы мне. Это действительно дискриминационный и оскорбительный термин для людей с карликовостью. Они тоже указывали пальцем и смеялись, говоря: "Посмотри, она такая маленькая".

Глори Кинонес / Фото: SWNS

Но женщина утверждает, что очаровать одноклассников помогло ей острое модное чувство.

"Я никогда не позволяла издевательствам сломить меня и покоряла людей своей модой", — сказала она. "Я стала достаточно крутой и популярной благодаря своему стилю. Ребята приходили ко мне за советом".

Глори Кинонес / Фото: SWNS

Глори нравилась идея стать моделью, но она никогда не реализовывала ее, потому что не ожидала, что из-за своей инвалидности продвинется далеко в индустрии.

Она вернулась в Нью-Йорк в 2010 году, когда ей было 20, и получила степень в области уголовного правосудия в Университете Наяка.

Глори Кинонес / Фото: SWNS

Глори почти отказалась от своей модельной мечты до 2015 года, когда с ней в Facebook связалась Триш Моррис, президент Courageous Faces Foundation. Триш работала с дизайнером Грегори Тейлором, который хотел продемонстрировать разнообразие своей линии одежды и попросил Глори принять участие.

Она вошла в историю как первая латиноамериканка с карликовостью, которая приняла участие в мероприятии на Неделе моды в Нью-Йорке.

"Я влюбилась в модельный бизнес и все, что связано с созданием показов мод", – призналась она.

Глори Кинонес / Фото: SWNS

В сентябре в 2019 году Глори прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке для дизайнера Банни Бентон. После этого она прошла стажировку у креативного директора моды Рика Дэви, который был ее наставником, пока она помогала за кулисами Недели моды в Бруклине в 2022 году.

Глори Кинонес / Фото: SWNS

Но ей очень хотелось заняться модельным бизнесом, поэтому она обратилась к новому дизайнеру Сиси Хинд, представлявшему линию на Бруклинской неделе моды в 2023 году. Глори снова вышла на подиум и ошеломила зрителей, получив работу на Неделе моды в Париже и Нью-Йорке в 2024 году.

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Работая гидом в Музее мороженого, она поступила в Технологический институт моды в Нью-Йорке и должна начать курс дизайна одежды в сентябре в 2024 году.

"Прогулка по подиуму была для меня словно осуществленная мечта", — сказала она. "Я чувствовала, что рождена, чтобы быть моделью… Я люблю моделировать, и мне это доставляет массу удовольствия. Я хочу разрушить барьеры, которые не позволяют всем маленьким людям следовать своим мечтам, особенно в индустрии моды, которая может быть жестокой. Но я обнаружила, что это может быть очень приемлемо – все действительно меняется”.

Глори Кинонес / Фото: SWNS

Ее планы на будущее выходят за пределы подиума.

"Моя главная мечта стать креативным директором модного бренда и руководить собственными показами. Я сделала много тяжелой работы, участвуя в шоу и показывая себя там. Я очень надеюсь, что могу вдохновить других людей с ограниченными возможностями не уклоняться. Мы можем добиться всего, к чему стремимся".

Напомним, у 20-летней женщины голос пятилетнего ребенка. Она пожаловалась, что ее никто не воспринимает всерьез и не обслуживает в баре.

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