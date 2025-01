Потерянная монета спасла отца и дочь от гибели: что произошло (фото)

В Бразилии упавшая монета спасла отца и дочь от наезда автомобиля, который мчался на большой скорости.

Об этом пишет Need To Know.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как люди выходят из магазина. Когда они стоят на тротуаре, отец указывает на землю. Через секунду он наклоняется и подбирает упавшую монету.

Отец по имени Карлос и его дочь готовятся переходить дорогу, когда вдруг мимо них на большой скорости летит автомобиль. Если бы они не остановились, чтобы поднять монету, попали бы под колеса и погибли бы, говорит мужчина.

Монета спасла жизнь отца и дочери / Фото: скриншот с видео

Правая часть автомобиля несется по асфальту, а его левая половина находилась на обочине. Машину выворачивает вправо, она наезжает на песчаную насыпь и переворачивается, пролетев несколько метров вниз по дороге.

Монета спасла жизнь отца и дочери / Фото: скриншот с видео

Монета спасла жизнь отца и дочери / Фото: скриншот с видео

Отец схватил девочку, прежде чем он и другие люди подбегают к машине, чтобы проверить, что с водителем.

Сообщается, что водитель свернул в сторону, чтобы избежать наезда на мотоциклиста, но не справился с управлением.

К счастью, все, даже водитель, вышли из аварии невредимыми, согласно местным сообщениям.

Карлос добавил: "Это было дело нескольких секунд. Если бы мы не остановились, чтобы подобрать монету, нас бы здесь не было".

Напомним, не так давно в Бразилии 78-летнего дедушку сбил поезд, но он чудом выжил. Мужчина объяснил, как это произошло.

Читайте также: