Утерянное кольцо нашли через 44 года на пляже после семи ураганов и пяти штормов — фото

Мужчина из штата Миссисипи, США, вернул свой школьный перстень через 44 года после того, как потерял его на пляже. Кольцо было найдено именно в том месте, где оно исчезло в 1982 году.

Об этом пишет WLOX-TV.

Дариен Ладнер рассказал, что потерял кольцо выпускника школы Pass Christian High School во время вечеринки на пляже Pass Christian в последний год обучения.

"Я искал и искал, но не смог его найти", - написал он в соцсетях.

По словам мужчины, он даже вернулся на пляж вместе с заместителем директора школы, который предложил воспользоваться металлоискателем, однако поиски не принесли результата.

Спустя десятки лет Ладнер получил неожиданное сообщение в Facebook. Сэмми Джуэлл сообщил, что нашел кольцо во время поиска сокровищ на пляже с помощью металлоискателя.

"Когда я получил сообщение в понедельник утром, я был в восторге и не мог поверить, ведь прошло 44 года", - рассказал Ладнер телеканалу.

Утерянное кольцо / © WLOX

Особенно ошеломляющим для него стало то, что кольцо нашли именно там, где оно было утеряно.

«С тех пор, как я его потерял – между январем и маем в 1982 году – мы пережили семь ураганов и пять тропических штормов. Поэтому этот перстень пережил многое, не считая тяжелой техники, которая курсировала по пляжу», — отметил он.

