Утерянное мужское кольцо нашли через 54 года: кто его владелец (фото)

Мужчина из штата Флорида, потерявший свой перстень выпускника Военно-морской академии США на поле для гольфа в Пенсильвании, через 54 года нашел его благодаря своему товарищу по игре в гольф.

Об этом пишет Pensacola News Journal.

82-летний Дэвид Лоренцо рассказал, что потерял свой перстень выпускника 1964 года во время игры в гольф со своим отцом в загородном клубе Uniontown Country Club, близ Питтсбурга.

"Он выдержал бой, но не выдержал моей игры в гольф", – прокомментировал мужчина.

Мужчина через 54 года воссоединился с перстнем / Фото: Pensacola News Journal / Gregg Pachkowski

70-летний Майкл Зенерт играл в гольф в том же клубе, когда заметил блестящий предмет в глине, обнажившуюся после недавних дождей около четвертого грина.

"Я увидел эту блестящую вещь и подумал, что это крышка от пивной жестянки", — сказал Зенерт. "Я выкопал ее, чтобы никто не наступил на нее, и увидел, что это кольцо".

Зенерт искал владельца перстня в Интернете и нашел эпизод подкаста, в котором Лоренцо рассказывал о своем опыте службы в армии.

Он отправился во Флориду, чтобы подарить Лоренцо кольцо в Национальном музее военно-морской авиации на военно-воздушной станции Пенсакола, где Лоренцо является волонтером.

Дэвид Лоренцо и Майкл Зенерт / Фото: Pensacola News Journal / Gregg Pachkowski

"Я просто знал, что не могу отправить это по почте", — сказал Зенерт. "Я знал, что его нужно доставить лично".

Напомним, ветеран расплакался, когда грабитель вернул украденное кольцо его покойной невесты. Также он оставил загадочную записку.

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