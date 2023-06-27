Утерянное на пляже кольцо нашли через 51 год: кто его владелец (фото)

Мужчина из Нью-Джерси, США, потерявший свой школьный перстень во время поездки на пляж в 1972 году, воссоединился со своей давно потерянной вещью через 51 год.

Об этом пишет patch.com.

Джим Килан, выпускник региональной средней школы Уотчунг, сказал, что он и несколько друзей отпраздновали выпускной, посетив берег Джерси в Пойнт-Бич, когда он потерял украшение.

"Мы делали то, что делают молодые дети, и в те выходные я потерял свое кольцо", — сказал он. "Я подумал, что если оно потерялось на пляже, оно поджарено. Я думал, что его не было все эти годы".

Джим Килан и найденное кольцо / Фото: patch.com

Утерянный аксессуар нашел 21-летний парень. Энтони ДиМария Садорский сказал, что фотографировал закат на ручье Бивер-Дэм, недалеко от своего дома в Пойнт-Плезант-Боро, когда ему на глаза попался блестящий объект.

Он разместил фотографии своей находки в Facebook, где их опубликовали в сообществе выпускников.

Килан сказал, что одноклассники быстро рассказали ему об этом посте.

"Они сказали: "Джим, это, наверное, ты, кого они ищут", — вспомнил он. "Я думаю, что его смыло с берега дальше вглубь страны, в эти болота и ручей".

Килан сказал, что был удивлен, обнаружив, что кольцо все еще в хорошем состоянии. Теперь он изменяет размер, чтобы носить украшение.

"Это невероятно. Я буду носить это", — добавил он.

Напомним, исследователь показал детализированный укус пчелы. Он использовал электронный микроскоп.

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