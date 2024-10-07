Утерянное свадебное видео супругов нашлось через 57 лет в 15000 км (фото)

Супруги, проживающие в Австралии, через 57 лет воссоединились с давно утраченной видеозаписью своей свадьбы в Шотландии благодаря сообщению в Facebook.

Об этом пишет BBC Scotland.

Терри Чейн из Абердина, Шотландия, рассказал, что с годами собрал большую коллекцию фильмов в формате Super 8, большинство из которых он снял сам, но когда в апреле в этом году решил переписать свою коллекцию на DVD, то обнаружил, что среди бобин есть свадьба двух незнакомых ему людей.

Он разместил фотографию с фильма в местном сообществе на Facebook, но прошло шесть месяцев без зацепок по идентификации этой пары.

Недавно фотографией поделились в группе для уроженцев абердинского района "Мастрик", и на нее обратила внимание Эйлин Тернбулл.

Билл и Эйлин Тернбулл / Фото: Studio Morgan

77-летняя Тернбулл, проживающая в австралийском Брисбене, рассказала, что была членом сообщества в Facebook всего пять минут, когда увидела собственное свадебное фото.

"Я просматривала Фейсбук, и там появилась эта свадебная фотография. Мой муж сидел здесь, я повернулась к нему и сказала: "Это наша свадебная фотография", – рассказала она в интервью.

Тернбулл и ее муж, 77-летний Билл, поженились в 1967 году в церкви Мастрик в Абердине, а затем переехали в Брисбен.

Супруги рассказали, что просмотрели свое свадебное видео только один раз, после чего обнаружили, что случайно оставили его в заемном проекторе, который вернули владельцу.

"Я написала Терри, и с этого все началось. Его дядя был тем парнем, у которого мы взяли взаймы проектор, чтобы посмотреть фильм после свадьбы, он работал с моим мужем", — рассказала Тернбулл.

Билл и Эйлин Тернбулл / Фото: BBC

Чейн отправил Тернбуллам оцифрованную копию свадебного видео.

"Мне просто кажется странным видеть мать и отца не просто на фотографии, а движущимися и ходящими", — сказала Айлин Тернбулл. "А мой муж увидел свою бабушку и дедушку, которому было 100 лет, когда он умер".

Она сказала, что просмотр видео через 57 лет был совершенно удивительным: "Я до сих пор не могу в это поверить".

Напомним, невеста переделала свадебное платье бабушки и показала реакцию родного человека.

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