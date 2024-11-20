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Потерянную виниловую пластинку со свадьбы 1966 года вернули супругам

Потерянную виниловую пластинку со свадьбы 1966 года вернули супругам

Потерянную виниловую пластинку со свадьбы 1966 года вернули супругам

Виниловая пластинка / Фото: citycelebrity.ru

Ее обнаружили в комиссионном магазине.

Виниловую пластинку со свадьбы пары в 1966 году вернули семье после того, как она случайно очутилась в комиссионном магазине в Техасе, США.

Об этом сообщает KXAN-TV.

Кэти Орнелас купила пластинку в комиссионном магазине в Остине, но когда она открыла обложку The Modern Jazz Quartet в Music Inn, она обнаружила запись клятв, молитв и поздравлений со свадьбы. Пластинка была маркирована как "Свадьба Фила и Донны".

"Мы включили ее и просто мгновенно захотели, чтобы она вернулась в свою семью, потому что она была в другом конверте, — рассказала Орнелас. — Мы подумали, что владельцы ее потеряли".

Орнелас поделилась своей историей со СМИ, надеясь найти владельцев пластинки, и в результате эту историю увидела дочь Фила и Донны Шмидт.

Донна Шмидт рассказала, что пара поженилась в Калифорнии более 58 лет назад 21 августа 1966-го. Затем семья переехала в Остин, где Фил преподавал в Техасском университете более 40 лет до выхода на пенсию в 2013 году.
Она сказала, что они провели распродажу имущества, когда переехали из своего дома в Остине в пенсионный дом в Денвере в марте 2022 года, и пластинка, по-видимому, была продана из-за того, что ее положили в другой конверт.

"У нас была распродажа имущества, во время которой из нашего дома вывезли все, что не поместилось в нашем новом доме, — сказала Шмидт. — У нас была большая коллекция пластинок и каким-то образом наш свадебный винил попал в джазовую обложку. Интересно, какие еще сокровища мы оставили?"

Она сказала, что возвращение записи сделает предстоящее событие еще более особенным. "Мы отпраздновали нашу 58-ю годовщину в августе, — поделилась Донна. — Это такой отличный подарок для нас — вернуть эту запись как раз к нашему 59-летию в следующем году!"

Напомним, у бабушки, слышавшей "животные звуки" из-под своего дома, жил голый молодой мужчина. 27-летний мужчина жил там полгода.

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