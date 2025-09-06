Утерянный кошелек ученика нашли за стеной школы через 51 год

Кошелек / © pixabay.com

Рабочие, занимавшиеся ремонтом в средней школе в Онтарио, Канада , обнаружили неожиданную находку за стеной ванной комнаты – кошелек, потерянный 17-летним учеником 51 год назад.

Об этом пишет The Hamilton Spectator.

Лорна МакКвин, смотритель средней школы "Орчард Парк" в Стоуне-Крик, рассказала, что 26 августа строители сносили ванную комнату в школе, когда нашли кошелек, спрятанный за стеной.

Кошелек содержал вещи, принадлежавшие Тому Шопфу, который был 17-летним учеником школы в 1974 году. Среди них были ученические билеты, водительские права, карточка социального страхования, фотографии семьи и друзей, транзитный проездной билет Eurail, прейскурант канадской винокурни и 35-центный билет на хоккейный матч.

"Найти что-то подобное и увидеть вещи еще до того, как мы родились, было очень круто", – поделилась МакКвин в интервью. "Мы подумали: "Мы должны найти этого парня и вернуть ему билет. Через 50 лет он захочет его получить".

МакКвин и ее команда смогли связаться с 67-летним Шопфом через Facebook.

"Сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш", – сказал Шопф. "Потому что они сказали, что там есть карточка социального страхования и свидетельство о рождении - и я подумал: "Ну, у меня уже есть эти вещи". Но поразмыслив, я вспомнил, что когда-то их возобновлял, и сказал, что могу пойти в школу и проверить это".

Впоследствии Шопф посетил школу и обнаружил, что это был кошелек, о котором он забыл, что когда-то потерял.

"Перевертывание вещей в нем походило на путешествие по полосе амнезии", - сказал Шопф.

Он рассказал, что среди фотографий в кошельке был снимок дома его детства: "Дом был построен в 1960 году, моя мама до сих пор там живет. Я пошел показать ей его, и мы изрядно посмеялись, глядя на все это".

Шопф и МакКвин согласились, что наиболее вероятным объяснением того, что кошелек скрывался в течение десятилетий, является то, что он, видимо, уронил его в ванной комнате, где кто-то другой нашел его, вытащил наличные деньги и забросил в потолочную плитку, где он и застрял за стеной.

