Потерянная раса гигантов: ученые представили артефакт, изменяющий представление о Библии (фото)

Египетский артефакт из Британского музея снова привлек внимание исследователей из-за описаний людей гигантского роста

В Британском музее (British Museum — ред) хранится древний документ, который снова привлек внимание исследователей и сторонников альтернативной истории. Речь идет о папирусе Анастасия I — египетском тексте XIII века до нашей эры, который содержит описания людей чрезвычайно высокого роста.

Об этом пишет DailyMail.

Некоторые исследователи считают, что этот артефакт может косвенно подтверждать библейские упоминания про великанов.

Папирус представляет собой сатирическое письмо писца Хори к коллеге, в котором тот описывает опасные земли Ханаана и племена шасу, которые якобы обитали в горных районах. Автор отмечает, что отдельные представители этих народов имели рост до пяти локтей — примерно 2-2,4 м. Для эпохи бронзы такие параметры были исключительными, поэтому подобные люди могли восприниматься как настоящие гиганты.

Эти описания перекликаются с библейскими текстами, где упоминаются «сыны Анака» и другие великаны, с которыми, по преданию, сталкивались израильтяне. Именно из этой среды происходит и образ Голиафа — филистимлянского воина-великана.

Отдельные исследовательские организации предполагают, что библейские легенды могли возникнуть на основе реальных встреч с племенами аномально высоких людей, живших на Ближнем Востоке тысячи лет назад. В то же время большинство ученых отмечают: папирус Анастасия I носит сатирический характер, а упоминания о гигантах могут быть художественным преувеличением.

Археология пока не предоставила убедительных физических доказательств существования целых народов людей-гигантов. Так что древний египетский текст скорее свидетельствует о страхах и представлениях древних цивилизаций, чем о достоверном подтверждении библейских великанов.

