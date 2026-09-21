Утром или вечером?: врач назвал лучшее время для секса

Мелатонин против тестостерона: почему эксперты советуют отказаться от секса поздно ночью / © Freepik

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Большинство пар выбирают интимную близость поздно ночью, прямо перед сном. Однако доктор Майкл Бройс, психолог, известный как «доктор сна», предупреждает, что это не лучшее время для полового акта.

Об этом пишет Оnet.

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«Согласно нашему исследованию, большинство людей занимаются сексом между 22:30 и 23:30», — отметил Бройс. Проблема, однако, состоит в том, что в это время наши тела не находятся в оптимальном гормональном состоянии. Мелатонин, гормон сна, достигает тогда высокого уровня, тогда как эстроген, тестостерон и кортизол — ключевые гормоны для успешной интимной близости, находятся на низком уровне», — сказал специалист.

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По словам Бройса, лучшее время для секса — это раннее утро. Именно тогда уровень гормонов, таких как тестостерон, эстроген и кортизол, самый высокий, что способствует большему удовлетворению от интимной близости.

«Как вы думаете, как выглядит ваш гормональный профиль в 23:30? Он прямо противоположен: уровень мелатонина высокий, а других гормонов низкий», — объяснил психолог.

Бройс также отметил естественные сигналы организма, которые могут указывать на то, что утро — идеальное время для интимной близости.

«Если вы занимаетесь сексом с мужем, с чем чаще всего просыпаются мужчины? С эрекцией. Если это не естественный знак, чтобы им воспользоваться, то я не знаю, что это такое», — пошутил он.

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Интересно, что исследование 2005 года среди студентов колледжей показало, что большинство выбирает секс между 23:00 и 1:00. Этот выбор часто определялся работой, домашними обязанностями и доступностью партнера. Однако Бройс отмечает, что утренний секс может способствовать большей близости и привести к лучшим эмоциональным результатам.

Хотя вечерний секс остается наиболее популярным, исследования показывают, что две трети людей считают моменты после секса решающими для построения отношений. Около 16% опрошенных признались, что решили заняться сексом, потому что они уже были вместе в постели. Тем не менее, эксперты, включая Бройса, советуют подумать об изменении своих привычек, чтобы они лучше соответствовали естественным ритмам вашего тела.

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