Уважаемая монахиня арестована за сотрудничество с могущественным кланом мафиозной семьи

Сестра Анна Донелли, уважаемая монахиня с севера Италии, недавно была арестована по подозрению в сговоре с известной мафиозной семьей.

Об этом пишет Oddity Central.

Арест 57-летней монахини и недавней лауреатки ежегодной миланской общественной награды "Золотой Панеттоне" за волонтерскую работу в тюрьмах и в неблагополучных окрестностях таких городов как Милан, Рим и Брешия стал шоком для всей Италии.

5 декабря сестра Анна и еще 24 человека были арестованы после расследования деятельности "Ндрагета" в Брешии, причем власти утверждали, что имеют веские основания полагать, что монахиня в течение длительного времени сотрудничала с мафиозной семьей. В рамках своей работы в нескольких тюрьмах, где содержались члены Ндрагета, монахиню подозревают в том, что она способствовала коммуникации между заключенными и лидерами клана, а также решала конфликты и споры между заключенными.

"Сестра Анна Донелли – одна из нас", — слышно, как Стефано Триподи, базирующийся в Брешии лидер клана Триподи говорит одному из своих подчиненных на записи прослушивания, которую итальянская полиция представила в суде. Преступная семья Триподи, управляющая свалкой и металлоломом, уже давно связана с "Ндрагетой" – самой мощной мафиозной организацией в Италии и одной из самых сложных в мире.

По данным итальянских следователей, сестра Анна Донелли использовала свою волонтерскую работу в тюрьмах, чтобы облегчить общение между Стефано Триподи и его заключенными приспешниками. В разговоре, записанном полицией с помощью прослушивания, Триподи поручает монахине пойти в тюрьму Брешии, подойти к Кандилору Франческо, заключенному за преступления организованной преступности, и оставаться с ним, пока никого не будет рядом, после чего представиться "другом Стефано" .

Благодаря своей работе духовной помощницы сестра Анна смогла обойти запрет итальянских тюрем на общение (даже с членами семьи) для осужденных членов мафии и их приспешников, а ее репутация в обществе помогла ей избежать подозрений. Информация, которую она передавала заключенным или получала от них, помогала банде Триподи лучше планировать преступную деятельность, реагировать на уголовные расследования и разрешать тюремные споры.

Сестра Анна Донелли стала монахиней в возрасте 21 года, после тяжелого детства, и начала волонтерскую деятельность в тюрьмах и на опасных окрестностях разных итальянских городов в 2010 году. Ее очень уважали как среди сверстников, так и в итальянском обществе в целом и даже показывали в телевизионных программах за ее работу. Сейчас она обвиняется в сговоре с опасными преступниками и помещена под домашний арест.

Напомним, легендарный наркобарон вышел на свободу после 25 лет заключения. Фабио Васкес руководил дистрибуцией одного из кокаиновых центров Пабло Эскобара.

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