Уві сні чи увісні: как правильно писать на украинском и почему это правило проще, чем кажется

Уві сні или увісні: как правильно

Вариант со слитным написанием кажется естественным, ведь в языке есть немало слов вроде уверить, увековечить, увенчать, уволить, которые пишутся вместе. Однако в этом случае работает другое правило.

Нормативной формой в украинском языке является именно «уві сні» — раздельное написание, закрепленное словарями и литературной традицией.

Почему правильно «уві сні»

Украинский язык известен своей благозвучностью, или эвфонией. Именно она определяет, как будут звучать предлоги в разных ситуациях. У нас есть варианты «в» и «у», «с», «со», которые используются для того, чтобы избегать неудобных для произношения совпадений звуков, например:

в Україні;

у школі;

зі столу;

з міста.

Это не жесткие правила, а скорее система, которая делает речь плавной и естественной.

Что означает форма «уві»

В выражении «уві сні» используется редкая, но исторически зафиксированная форма предлоги «уві». Ее задача — смягчить звучание и избежать тяжелого скопления согласных на грани слов.

Если сказать «у сні» или «в сні», фраза тоже будет понятна, но менее благозвучна. Именно поэтому в литературной норме закрепился вариант «уві сні» как стилистически самый удачный.

Подобные конструкции можно встретить и в других изречениях, например:

уві млі;

уві Львові (реже, преимущественно в западных говорах).

Является ли ошибкой «у сні» или «в сні»

Важный нюанс: варианты «у сні» и «в сні» не считаются критическими ошибками. Их можно услышать в разговорной речи или увидеть в неформальных текстах. Однако в нормативном, редакционном и медийном стиле предпочтение отдается именно форме «уві сні».

Почему «увірити» и «уві сні» — это разные вещи

Распространенная неразбериха возникает через слова вроде увірити, увінчати, увічнити. Но это совсем другой случай: здесь «у-» является префиксом, входящим в состав слова.

В выражении «уві сні» есть отдельная предлоговая конструкция, а не единое слово. Поэтому писать вместе — «увісні» — грамматически неправильно.

Правильная форма в украинском языке — «уві сні». Именно этот вариант отвечает нормам правописания, традиции и принципа благозвучия. Формы «у сні» и «в сні» допустимы в разговорном употреблении, но в медийном тексте лучше придерживаться литературной нормы.

