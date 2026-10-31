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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Увидел Иисуса и получил необычный дар: история мужчины, который 18 дней пробыл в коме

После 18 дней в коме врачи не ожидали полного выздоровления Гейба Пуаро. Однако мужчина не только пришёл в себя, но и заявил, что побывал на небесах и обрёл особые способности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мужчина увидел Иисуса, находясь в коме, и рассказал о необычном даре

Мужчина увидел Иисуса, находясь в коме, и рассказал о необычном даре / © ТСН

Американец Гейб Пуаро, который после тяжелой травмы головы находился в коме 18 дней, утверждает, что за это время встретил Иисуса Христа. После выздоровления мужчина также заявил, что получил особый дар, позволяющий ему «получать послания от Бога о людях».

Об этом он рассказал в интервью UNILAD.

В октябре 2021 года 20-летний Гейб Пуаро попал в серьезную аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму. По словам мужчины, его пришлось реанимировать, после чего он почти три суток оставался без сознания. Еще 15 дней пациент провёл в медикаментозной коме.

Врачи опасались, что даже если он выживет, он может остаться в вегетативном состоянии. Однако мужчине удалось прийти в себя.

Пуаро вспоминает, что после выздоровления прошел обследование в реабилитационном центре. Его результаты, по словам американца, настолько удивили врачей, что те признались: раньше не сталкивались с подобным случаем.

Что мужчина рассказал о встрече с Иисусом

Гейб утверждает, что, находясь без сознания, он встретил Иисуса Христа. По его словам, после аварии он не испытывал боли, страха или печали, а вместо этого находился в месте, наполненном светом и любовью.

Когда мужчина очнулся, его память возвращалась постепенно. Со временем он начал узнавать родителей и сестёр. В то же время реакция родных на его приход в сознание поначалу казалась ему непонятной.

Необычный дар после комы

Пуаро также убеждён, что после пережитого получил от Святого Духа способность узнавать неизвестные ему подробности о других людях. Он называет это одним из духовных даров, описанных в Священном Писании.

В качестве примера американец привёл случай, произошедший примерно два года назад в Денвере. Во время регистрации в отеле он встретил сотрудника, которого раньше никогда не видел.

По словам Гейба, он внезапно почувствовал, что отец этого незнакомца недавно умер, а сам мужчина тяжело переживает эту утрату. Пуаро решил рассказать ему об этом и передать слова поддержки, которые, как он считает, получил от Бога.

Американец утверждает, что сотрудник отеля расплакался и подтвердил смерть отца.

Свою историю Пуаро также описал в книге «18 дней на небесах» (18 Days in Heaven), которая, по данным UNILAD, вошла в список бестселлеров The New York Times.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие сны снятся перед смертью. В частности, они отметили, что люди на последних этапах жизни нередко рассказывают о чрезвычайно реалистичных снах и видениях, в которых встречают умерших родственников, друзей или даже любимых домашних животных.

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