Увидел, как Гитлер горит в печи: атеист рассказал, как "оказался в аду" во время клинической смерти

Брайан Мелвин пережил клиническую смерть в результате холеры.

Мужчина рассказал, что видел, передает dailystar.co.uk.

Так, он отметил, что до инцидента был "воинственным атеистом", который не задумывался о возможности потустороннего мира.

Впрочем, он изменил свою позицию после того, как умер в результате холеры из-за грязной воды. Брайан заявил, что его дух поднялся с тела из "черной пустоты". Это привело его к "яркому свету", где он встретился лицом к лицу с Иисусом Христом, который "выбросил его из жемчужных ворот в ад".

Говоря с Рэнди Кэем о своей сверхъестественной встрече, Брайан сказал: "Человек, которого я видел, был Адольфом Гитлером. Он был внутри огненной печи, как Освенцим, куда они помещали тела и сжигали их. Он прошел через то, через что прошла каждая жертва, от их ареста, от их прибытия, от их раздевания до того, как они были отравлены газом. Все до единого, мужчина, женщина и ребенок. Это то, что видел. Он не исправился. Он становился все более сумасшедшим".

Брайан Мелвин / Фото: dailystar.co.uk

Его путешествие в ад, похоже, сняло вопрос о вере, и теперь Брайан твердо верит в Бога.

Напомним, ранее бывшая участница сатанинского культа рассказала о своем опыте клинической смерти. Шерил Бек поделилась, что почувствовала, как ее дух покидает тело.

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