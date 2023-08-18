Увидела, как тянется рука: незнакомец месяцами жил в подвале женщины - видео

Женщина обнаружила, что совершенно незнакомый мужчина тайно живет в подвале ее дома в течение нескольких месяцев.

Эшли Гуардино из Калифорнии объяснила, что услышала странный шум и подумала, что кто-нибудь ходит у нее на крыше. Она решила провести расследование.

В своем видео в TikTok, которое за несколько дней собрало более шести миллионов просмотров, она сказала: "Я стою у входной двери, выглядываю и вижу, как шевелится трава. Е**ная рука высовывается из проема и ощупывает".

Она повернула камеру, чтобы показать открытую дыру у ее входной двери, а затем переместилась в сторону своего дома, чтобы показать, как подозреваемый попал в подвал.

Эшли сказала: "Мужчина живет здесь месяцами. Живёт под домом. Знаете, как жутко видеть, как долбанная рука высовывается... ощупывает сторону дома?".

Затем на видео видно, как полицейский разговаривает с мужчиной, до сих пор находившимся в подвале Эшли. Впоследствии офицеры с оружием наготове попросили незнакомца выйти. В конце концов мужчина покидает подвал и попадает под арест.

Со своей стороны, Эшли заявила, что он был "под кайфом", и показала, как копы сопровождают его в полицейскую машину.

Напомним, мужчина убегал от охранников Эйфелевой башни и прыгнул вниз. Стало известно, чем все закончилось.

Читайте также: