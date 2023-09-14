Увидела ножку: 19-летняя девушка не знала о беременности до стремительных родов (фото)

Тесты на беременность были отрицательными, а живот не рос.

19-летняя девушка из Брейнтри, Великобритания, была шокирована, когда узнала свою беременность прямо во время родов.

Об этом сообщает nypost.com.

Фэй Уайт, родившая дочь Луну-Грейс 6 мая, рассказала, что в течение 9 месяцев сделала около шести тестов на беременность, но все они были отрицательными.

Вместе с 21-летним любимым Айданом Беренсом она уже воспитывает 2-летнего сына Броди-Сеза. Впоследствии она снова забеременела, но потеряла ребенка на 18 неделе.

Фэй Уайт с Айданом Беренсом / Фото: Kennedy News and Media

О третьей беременности она даже не подозревала, поскольку у нее была менструациа, а живот не рос.

"Однажды утром я проснулась от гигантского всплеска воды", — сказала она, добавив, что спутала воды с проблемами с мочевым пузырем. "Я пошла в туалет, потому что чувствовала это действительно сильное давление, и что-то произошло. Я вернулась в свою спальню, и оказалось, что это ее нога. Я позвонила в скорую помощь".

Уайт отвезли к месту, где ее должен был забрать вертолет и доставить в больницу. Но ее ребенок родился раньше, в машине скорой рядом с футбольным полем.

Луна родилась на 37 неделе беременности, весом 2,7 кг.

Фэй Уайт с новорожденной дочерью / Фото: Kennedy News and Media

Девочку доставили в отделение интенсивной терапии новорожденных из-за осложнений в связи с тазовым предлежанием, что привело к мягкой гипоксически-ишемической энцефалопатии.

"Трудно понять, как это повлияет на нее, оно может развиваться дальше в будущем", – сказала Уайт.

Луна / Фото: Kennedy News and Media

Несмотря на все трудности, женщина считает рождение ребенка чудом.

"Она бросила вызов всем. Теперь я не могу вообразить жизнь без нее", — поделилась мама.

Дети Фей и Айдана / Фото: Kennedy News and Media

Уайт и Луна вернулись домой через 10 дней. За это время ее друзья помогли обустроить дом предметами для новорожденной.

Напомним, женщина озадачила, что 6 лет кормит своего мужа грудью. Она говорит, что это сделало их эмоциональную связь "в 10 раз лучше".

Читайте также: