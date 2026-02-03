Увидела рай: шокирующая исповедь женщины, которая на мгновение умерла после родов

Ханна Меркадо, которая пережила клиническую смерть / © LADbible

После тяжелых родов сердце 32-летней Ханны Меркадо остановилось на минуту, и врачи зафиксировали клиническую смерть. Женщина утверждает, что за это короткое время успела увидеть потусторонний мир и почувствовать невероятный мир.

Об этом пишет Lad Bible.

У Ханны сердце остановилось на примерно 60 секунд, и медики зафиксировали состояние клинической смерти. Однако этого короткого промежутка хватило, чтобы она, по собственным ощущениям, начала отдаляться от тела и направляться к ослепительному свету.

Клиническая смерть после родов

Перед этим женщина родила своего второго сына — Ватсона. Через некоторое время после родов, находясь в больнице, она внезапно почувствовала резкое ухудшение состояния: началось сильное кровотечение, медики немедленно бросились на помощь, а вскоре аппаратура зафиксировала остановку сердца.

«Роды прошли довольно спокойно. Я чувствовала себя очень уравновешенной, сохраняла спокойствие, роды были быстрыми. Все было абсолютно нормально вплоть до примерно 12 часов после рождения ребенка. Я чувствовала себя не очень хорошо, у меня были сильные боли в животе и выходили довольно большие сгустки крови. Медсестра сказала, что это вполне нормально, но потом я почувствовала самую сильную боль в своей жизни. Далее везде была кровь, и из меня вышел сгусток крови размером с ананас», — поделилась пережитым Ханна.

Дальнейшее ультразвуковое исследование показало, что плацента осталась в матке. Это и стало причиной массивной кровопотери, сильной жажды и последующего обморока.

Ханна Меркадо после родов / © LADbible

Что видела женщина во время клинической смерти?

Именно тогда, по словам Ханны, начался ее опыт, близкий к смерти. Она рассказывает, что почувствовала отделение от собственного тела и увидела «самый яркий свет», который ей приходилось видеть.

«Я не могла видеть себя, потому что вокруг было очень много людей. Я могла смотреть вниз и видеть, как все эти люди работают надо мной. Это было не так, будто мое тело плыло — казалось, что отдаляется мой разум. Я действительно верю, что это моя душа покидала тело. Это длилось всего несколько секунд, а потом я подумала: „Я больше никогда не увижу своих детей“. Это было невыносимо больно. Это была моя последняя мысль перед тем, как я увидела самый яркий свет в своей жизни», — рассказала женщина.

«На солнце можно смотреть минутами, и оно никогда не будет настолько ярким. Свет был повсюду — я будто находилась внутри этого яркого, белого света. Именно тогда я поняла, что умерла. Я чувствовала такое спокойствие, будто моя душа обрела мир. А потом было ощущение, будто меня резко „выбросило“ обратно к жизни — все произошло очень внезапно. Я была в панике и не понимала, что произошло», — поделилась Ханна.

В конце концов, когда женщина думала о возможности больше никогда не увидеть своих детей, она пришла в себя и вернулась к телу. Впоследствии врачи провели Ханне два переливания крови, поскольку она потеряла почти половину ее объема.

Ханна Меркадо с семьей / © LADbible

Несмотря на драматичность событий, в этой истории есть и положительный аспект: женщина признается, что пережитое укрепило ее христианскую веру, а страх перед смертью исчез.

К слову, американка Анджела Харрис рассказала о видении будущего, которое увидела во время 32-секундной остановки сердца в 2015 году. Женщина утверждает, что во время клинической смерти ее душа покинула тело и встретилась с покойными близкими и существами, похожими на пришельцев. В своих пророчествах она описала крах глобализированного мира после масштабных войн, в результате которых человечество перейдет к жизни в небольших самодостаточных общинах, используя технологии более гармонично.