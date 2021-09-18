Увидела среди начинки палец: в Боливии женщина нашла в гамбургере часть тела

Общепит, где женщина заказала сэндвич, закрыли.

В боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра женщина нашла человеческий палец в гамбургере, который заказала в одном из кафе.

Об этом сообщил издание Market Research Telecast.

Женщина в одном из кафе заказала "Восхитительный гамбургер". Она откусила кусок сэндвича и увидела среди начинки человеческий палец.

Следствие установило, что за два дня до этого один из рабочих, который готовил мясной фарша для 20 ресторанов сети, потерял два пальца в результате несчастного случая. Сотрудник госпитализировали. В свою очередь, руководство заведения заявило: мужчина готовил от 45 до 80 килограммов мяса для гамбургеров. Партию фарша, который изготовили в тот день, изъяли. Впрочем, из-за инцидента решили провести внутреннее расследование.

Ресторан, в котором женщина нашла палец, закрыли. Вице-министр по защите прав потребителей Хорхе Сильва заявил, что проверки проведут во всех 20 заведениях сети, куда могло поступить мясо.

Как сообщалось, житель канадского Эдмонтона Коди Бондарчак заявил, что когда работал в McDonald's, всегда ложил клиентам дополнительный 11-й наггетс. Мужчине благодарят за его поступок и пишут, что он герой. Он даже изменил свой статус на "Робин Гуд нагетсов".

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