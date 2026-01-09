- Дата публикации
Увидели двух девушек сразу на картинке: ваше зрение поражает — проверим
Попытайтесь за 5 секунд найти двух девушек!
Хотите быстро переключиться и размять внимание? Тогда эта оптическая иллюзия для вас — она не из простых. На картинке скрыты два силуэта девушек, и заметить их удается не с первого раза.
На первый взгляд сюжет кажется очевидным: девушка держит в руке цветок, рядом букет в весе и другие детали. Но хитрость состоит в том, что художник мастерски замаскировал еще два лица так, что мозг сначала воспринимает их как часть композиции.
Задание: найти за 5 секунд двух девушек, спрятанных на изображении.
Готовы? Тогда внимательно смотрите и не отвлекайтесь!
Если не удалось заметить с первого раза — вот маленькая подсказка: лица спрятаны у цветов и лучше видно, если представить картинку перевернутой. Именно поэтому многие их не замечают — взгляд останавливается на основном сюжете и “пропускает” второстепенные силуэты.
В ответной версии оба спрятанные лица выделены белыми кружками.
Попытайтесь потренироваться дальше — такие головоломки прекрасно развивают внимательность и способность замечать детали.