Оптическая иллюзия / © pexels.com

Хотите быстро переключиться и размять внимание? Тогда эта оптическая иллюзия для вас — она не из простых. На картинке скрыты два силуэта девушек, и заметить их удается не с первого раза.

На первый взгляд сюжет кажется очевидным: девушка держит в руке цветок, рядом букет в весе и другие детали. Но хитрость состоит в том, что художник мастерски замаскировал еще два лица так, что мозг сначала воспринимает их как часть композиции.

Задание: найти за 5 секунд двух девушек, спрятанных на изображении.

Оптическая иллюзия / © Фото из открытых источников

Готовы? Тогда внимательно смотрите и не отвлекайтесь!

Если не удалось заметить с первого раза — вот маленькая подсказка: лица спрятаны у цветов и лучше видно, если представить картинку перевернутой. Именно поэтому многие их не замечают — взгляд останавливается на основном сюжете и “пропускает” второстепенные силуэты.

В ответной версии оба спрятанные лица выделены белыми кружками.

Ответ / © Фото из открытых источников

Попытайтесь потренироваться дальше — такие головоломки прекрасно развивают внимательность и способность замечать детали.