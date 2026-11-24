Снегирь прилетел в сад — что это значит и к чему нужно готовиться / © Фото из открытых источников

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Появление снегирей вблизи человеческих жилищ издавна связывали с приближением морозов. Однако в народных поверьях эти птицы символизируют не только приход зимы, но и положительные перемены в личной жизни.

Об этом сообщило издание Interia.pl.

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Большую часть года снегири обитают в густых лесах, где ведут довольно скрытный образ жизни. С наступлением холодов и сокращением запасов пищи в природе они всё чаще наведываются в сады в поисках пропитания. Именно поэтому в народе их считают предвестниками зимней погоды.

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Заметить этих птиц среди обнажившихся деревьев несложно. Самцы отличаются яркой малиновой окраской груди и чёрной «шапочкой» на голове. В оперении самок же преобладают серые и бежевые оттенки.

Что означает появление снегиря возле дома

Согласно народным приметам, появление снегиря может предвещать начало нового жизненного этапа и перемены к лучшему.

Кроме того, этих птиц считают символом верности, крепких отношений и семейного благополучия. Такие поверья связывают с поведением снегирей, которые способны сохранять свои пары даже вне периода размножения.

Как привлечь снегирей в сад

Больше всего этих птиц привлекают участки с густыми кустарниками и хвойными деревьями. Ели, можжевельники и тисы обеспечивают им укрытие от холодного ветра и хищников.

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Также не стоит перед зимой убирать все засохшие цветы и декоративные травы. Особенно привлекательными для снегирей являются рябина, шиповник, барбарис, бирючина и боярышник, ведь птицы любят лакомиться семенами их плодов.

Чтобы привлечь снегирей в сад, в кормушку можно положить:

семена подсолнечника;

семена льна;

просо;

рапс;

мелкие орехи.

Корм должен быть натуральным, без соли и специй. А вот от подкармливания птиц хлебом лучше отказаться.

Напомним, ранее мы сообщали о шести бытовых примет, которые считались тревожными знаками. Они могут предупреждать о проблемах со здоровьем, финансами или в отношениях.

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