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Увидели снегиря возле дома — готовьтесь к переменам: о чем предвещает эта птица
Наши предки верили, что появление снегиря возле дома может предвещать важные перемены. И речь идет не только о приближении морозов.
Появление снегирей вблизи человеческих жилищ издавна связывали с приближением морозов. Однако в народных поверьях эти птицы символизируют не только приход зимы, но и положительные перемены в личной жизни.
Об этом сообщило издание Interia.pl.
Большую часть года снегири обитают в густых лесах, где ведут довольно скрытный образ жизни. С наступлением холодов и сокращением запасов пищи в природе они всё чаще наведываются в сады в поисках пропитания. Именно поэтому в народе их считают предвестниками зимней погоды.
Заметить этих птиц среди обнажившихся деревьев несложно. Самцы отличаются яркой малиновой окраской груди и чёрной «шапочкой» на голове. В оперении самок же преобладают серые и бежевые оттенки.
Что означает появление снегиря возле дома
Согласно народным приметам, появление снегиря может предвещать начало нового жизненного этапа и перемены к лучшему.
Кроме того, этих птиц считают символом верности, крепких отношений и семейного благополучия. Такие поверья связывают с поведением снегирей, которые способны сохранять свои пары даже вне периода размножения.
Как привлечь снегирей в сад
Больше всего этих птиц привлекают участки с густыми кустарниками и хвойными деревьями. Ели, можжевельники и тисы обеспечивают им укрытие от холодного ветра и хищников.
Также не стоит перед зимой убирать все засохшие цветы и декоративные травы. Особенно привлекательными для снегирей являются рябина, шиповник, барбарис, бирючина и боярышник, ведь птицы любят лакомиться семенами их плодов.
Чтобы привлечь снегирей в сад, в кормушку можно положить:
семена подсолнечника;
семена льна;
просо;
рапс;
мелкие орехи.
Корм должен быть натуральным, без соли и специй. А вот от подкармливания птиц хлебом лучше отказаться.
Напомним, ранее мы сообщали о шести бытовых примет, которые считались тревожными знаками. Они могут предупреждать о проблемах со здоровьем, финансами или в отношениях.