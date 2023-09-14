"Увидимся на небе": 94-летняя женщина проехала через всю страну, чтобы попрощаться с сестрой (видео)

Они не знают, встретятся ли еще.

94-летняя бабушка проехала через всю страну, чтобы в последний раз увидеться со своей 90-летней родной сестрой.

Об этом сообщает WWNY.

Барбару Кэролан сопровождала в нелегком путешествии к Ширли ее внучка Стефани. Они преодолели 4345 км от Нью-Гэмпшира до Невады.

"Они так долго ждали, чтобы увидеться, и если вы не знаете, увидите ли кого-нибудь снова, особенно брата или сестру, это очень тяжело", — сказала 44-летняя женщина.

Барбара и Ширли, которые в последний раз виделись перед пандемией, провели несколько дней, наслаждаясь компанией друг друга, прежде чем пора было попрощаться.

По вечерам они сидели и много разговаривали.

"Мы отлично провели время", — сказала Барбара. "Если мы не увидимся снова на этой земле, мы увидимся на небе", — добавила Ширли.

Сестры Барбара и Ширли / Фото: tiktok.com

Но в конце младшая сестра уговаривала старшую не прощаться с ней в надежде, что они еще встретятся.

"Я не собираюсь! Я ни за что не могу попрощаться с тобой", – ответила Барбара. — Пока мы не встретимся снова".

Со своей стороны Стефани опубликовала видео в TikTok и решила напомнить людям, чтобы нужно ценить воспоминания с родными.

Пользователи не смогли сдержать слез: "Почему ты заставила меня плакать в 8 утра?!", "Это так трогательно", "Надеюсь, что они еще не раз встретятся".

Напомним, 42-летний мужчина, похищенный в детстве в Чили, впервые встретил свою маму. Он всегда знал, что его усыновили, но не догадывался, при каких условиях.

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