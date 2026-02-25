Уволенный за пиво на работе мужчина отсудил кругленькую сумму: как ему это удалось

Мужчина с пивом / © pexels.com

Электрика из Испании уволили за употребление 3 л пива в рабочее время, но суд признал это незаконным. Теперь компания должна выплатить мужчине немалую компенсацию.

Об этом пишет Odditycentral.

Хотя употребление алкоголя на работе обычно считается серьезным нарушением и основанием для увольнения, суд решил, что бывший работник электромонтажной компании все же имеет право на денежное возмещение, несмотря на то что его неоднократно уличали в распитии алкоголя.

Из материалов дела известно, что руководство заподозрило мужчину из-за его странного поведения на работе и наняло частного детектива для слежки. Тот в своем отчете отметил, что работник пил пиво в барах и даже на парковках, а однажды якобы выпил 3 л во время обеденного перерыва.

Работодатель расценил это как серьезное нарушение, ведь мужчина управлял служебным автомобилем и мог представлять опасность для других. Поэтому его уволили. Впрочем, работник обжаловал это решение в суде, заявив о незаконности увольнения.

Решение суда в отношении мужчины, которого уволили за алкоголь

В конце концов Верховный суд Мурсии встал на сторону истца, признав увольнение несправедливым, а наказание — чрезмерным. Судьи подтвердили факт нарушения, однако пришли к выводу, что санкция была слишком суровой. Компании предложили выбор: либо восстановить работника, либо выплатить ему 47 тыс. евро.

Свое решение суд объяснил несколькими обстоятельствами. В частности, обеденный перерыв формально не считается рабочим временем, поэтому употребление алкоголя нельзя было прямо трактовать как служебное нарушение. Кроме того, работодатель не доказал, что это повлияло на работу работника или создало реальную угрозу для других.

Важным аргументом стало и то, что законодательство Испании позволяет увольнение только в случае систематического злоупотребления алкоголем, а не из-за единичных случаев. Суд признал зафиксированные детективом эпизоды именно такими — единичными.

К слову, француженка Лоранс Ван Вассенхове подала в суд на компанию Orange, поскольку в течение 20 лет получала зарплату, не имея никаких рабочих задач. Из-за инвалидности (эпилепсия и паралич) женщину перевели в резерв, но вместо адаптации рабочего места фактически изолировали. Лоранс называет такую «принудительную бездеятельность» профессиональной пыткой и дискриминацией, что привело к депрессии и ощущению социальной невидимости.