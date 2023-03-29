Увольнение директора школы из-за показа "обнаженной" скульптуры Давида: что известно о скандале

Во Флориде уволили директора школы из-за показа скульптуры Микеланджело ученикам. Мол, это "порнография". После того музей Флоренции, где хранится скульптура Давида с 1873, пригласил к себе родителей и учеников.

О последствиях инцидента сообщает BBC.

Директор музея Galleria dell Accademia Сесили Холлберг направила приглашение целому классу. По ее словам, руководительницу школы следует "вознаградить, а не наказать". По ее словам, считать статую Давида порнографической означает не только не понимать Библию, но и западную культуру.

"Говорить об эпохе Возрождения, не показывая Давида, бесспорную икону искусства и культуры того исторического периода, было бы бессмысленно. Необходимо различать обнаженность и порнографию. В Давиде нет ничего порнографического или агрессивного, это молодой парень, пастух, даже согласно Библии не имевший показной одежды, но хотел защитить свой народ", — подчеркнула она.

В свою очередь, мэр Флоренции Дарио Нарделла пригласил учителя посетить город и увидеть вживую его произведения искусства. Он говорит, что "путать искусство с порнографией просто смешно".

Фото: Associated Press

"Искусство — это цивилизация, и те, кто его преподает, заслуживают уважения", — написал Нарделла в Twitter.

Флорентийский искусствовед Томазо Монтанари заявил, что такое отношение к учебному процессу смущает, а также вызывает беспокойство.

К слову, на уроке по искусству в частной христианской школе в Таллагасси шестиклассникам показали "обнаженную" скульптуру библейского героя Давида. Некоторые родители назвал произведение искусства "порнографическим" и выразили возмущение.

Школьный совет поставил ультимату директору Хоуп Карраскилл: либо она идет сама, либо ее увольняют. После ультиматума она подала в отставку. Педагог объяснила, что десять лет преподает по системе классического образования и знает, что время от времени встречаются родители, которых "расстраивает" искусство эпохи Возрождения.

В интервью изданию Slate глава правления школы Барни Бишоп III заявил: проблема не в том, что ученикам показывали произведения искусства эпохи Возрождения, а в том, что родители не были уведомлены об этом заранее.

Напомним, когда копия всемирно известной скульптуры Микеланджело была выставлена в Дубае, то обнаженному Давиду прикрыли интимные места по культурным соображениям. Такой неравный доступ очень возмутил многих западных культурологов.

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