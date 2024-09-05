Уютный ядерный бункер выставили на аукцион: как он выглядит изнутри (фото)

В Великобритании на продажу выставлен ядерный бункер, который, что очень важно, является взрывозащищенным, но в нем не хватает одного важного компонента для жизни под землей.

Об этом пишет Daily Star.

Выведенный из эксплуатации бункер времен холодной войны вблизи Бакстона, графство Дербишир, пойдет с молотка как уникальное жилое пространство. Причудливый дом может похвастаться такими необходимыми вещами, как гигантская картина ядерного взрыва на одной стене, бархатные шторы, дровяная печь и место для двуспальной кровати.

Правда, здесь нет туалета, что может оказаться проблемой. Объект в Вормхилле будет продан на аукционе 26 сентября по ориентировочной цене от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов (810 000 – 1 080 000 грн). Он не предлагает много места для любого потенциального покупателя, но является достаточно характерным.

Ядерный бункер / Фото: SDL Property Auctions/TriangleNews

Подземное укрытие было построено в 1950-х годах Королевским корпусом наблюдателей для спасения сотрудников в случае нападения. Оно было выведено из эксплуатации в 1991 году.

Бункер является одним из около 1500, построенных во времена холодной войны, когда Британия укрепляла свою оборону, а население все больше волновалось по поводу ядерного потенциала других стран. Его описывают как такой, что находится в "прекрасном состоянии", но интерьер имеет несколько странный.

Люк и стремянка ведут вас на 6 метров под землю, где вы попадаете в уютную комнату-студию. Здесь есть кремовые ковры, коврик из овечьей шкуры, кремовые бархатные шторы и двуспальная кровать с ярким желтым балдахином, а на стене – изображение ядерного взрыва.

Рядом есть много места для хранения вещей, в том числе походная газовая плита, электрический обогреватель и заначка пива. Электричество и свет, похоже, питаются от огромной батареи.

Ядерный бункер / Фото: SDL Property Auctions/TriangleNews

Признаки указывают на то, что нынешний владелец может быть "выживальщиком" на случай катастрофы, поскольку здесь есть полка с консервированными продуктами, которых хватит надолго под землей. Здесь также есть соответствующая книга для будущего владельца – "Секретные ядерные бункеры времен холодной войны". К бункеру прилагается оригинальный бинокль, телефон и старые схемы и инструкции, оставшиеся на стенах.

Ядерный бункер / Фото: SDL Property Auctions/TriangleNews

В описании от аукционистов SDL Property Auctions говорится: "Фантастическая возможность приобрести кусочек прошлой военной британской истории. Возможность, которая выпадает раз в поколение – купить ядерный бункер, известный как Королевский наблюдательный пункт. Этот объект был одним из многих, построенных в 1950-х годах, и был предназначен для обеспечения защищенного жилья для трех наблюдателей, чтобы они могли пережить ядерную атаку, они должны были сообщать о ядерных взрывах и о выпадении радиоактивных осадков во время ядерной атаки. Они были обеспечены достаточным количеством пищи и воды на четырнадцать дней. Большинство из этих объектов были выведены из эксплуатации и распроданы в 1993 году, и нам сообщили, что многие из них были выкуплены телекоммуникационными компаниями и сейчас являются площадками для мачт мобильной связи, поскольку они были построены как телекоммуникационные столбы, поэтому расположены в очень выгодных местах. Бункер безопасный, сухой, находится в первоначальном состоянии, нынешний владелец отремонтировал и украсил его, чтобы подготовить для будущего владельца. Здесь есть бархатные шторы от стены до стены, кремовый ковер, застеленная кровать, дровяная печь, кладовая и даже ковер, чтобы сделать его максимально уютным".

Напомним, найден самый большой бункер в Украине. Подземный тоннель с ответвлениями лежит на глубине 30-50 м под землей и способен выдержать любую атаку с воздуха.

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