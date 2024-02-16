Ужас для сколецифобов: во время полета на пассажиров самолета посыпались личинки

Недавно рейс Delta был вынужден развернуться через час после взлета, когда личинки упали с верхнего отсека на пассажиров, сидевших на сиденьях эконом-класса.

Об этом пишет Independent.

13 февраля самолет перевозил путешественников из Амстердама в Детройт, штат Мичиган, США, когда чемодан пассажира с гниющей рыбой оказался в багажном отделении и открылся, в результате чего личинки упали на пассажиров, и самолет развернулся.

После приземления всем пассажирам было приказано покинуть борт самолета, а чемодан с рыбой поместили в мешок для утилизации. Сам самолет также подвергся глубокой очистке.

Один пользователь по имени Келси написал в X/Twitter о своем опыте пребывания на рейсе: "Очень приятно через 2 часа с 8-часового полета узнать, что тухлая рыба и личинки едут с нами автостопом".

В интервью Daily Mail Келси рассказал, что сотрудники Delta обнаружили владельца чемодана и задержали его в самолете после того, как остальные путешественники покинули самолет.

В качестве компенсации путешественникам было предоставлено 8000 авиамиль, компенсация за номер в отеле и талон на питание на 30 долларов, если они задерживались на ночь.

Другие пассажиры рейса также написали на Reddit о ситуации:

Итак, я был на этом злосчастном рейсе, лол. Я и моя семья были в ряду прямо перед личинками. Сидевшая за нами женщина сказала стюардессам, что личинки упали ей на голову. Фу. Я повернулся, и они вертелись на сиденье. Однако они продвинули нас дальше вперед

Одна из наших ручных кладей была рядом с отвратительной, поэтому в конце полета, когда я последовал за ней после тщательного осмотра, пассажир, о котором идет речь, все еще сидел там и не вышел из самолета. Итак, предполагаю какие-то последствия, но неясно какие. Также, судя по всему, рыба была завернута в газету. Совершенно отвратительно

В заявлении для The Independent по поводу инцидента с личинками компания Delta написала: "Мы приносим извинения клиентам рейса 133 AMS-DTW, поскольку их поездка была прервана из-за неправильно упакованной ручной клади. Самолет вернулся к выходам на посадку, и пассажиров разместили на доступный рейс. Самолет было выведен из эксплуатации для очистки".

Напомним, ранее в Мексике арестовали мужчину, который открыл аварийную дверь самолета и прошел к крылу. Тем временем пассажиры назвали его спасителем.

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