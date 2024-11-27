Ужас ЭКО: женщины родили и месяцами воспитывали не своего ребенка (фото)

Супруги растерялись после того, как в результате путаницы с ЭКО они воспитывали не того ребенка.

Об этом пишет Mirror.

Однако они нашли светлую сторону, достигнув сердечного согласия с другими родителями, участвовавшими в этом деле. 43-летняя Дафна Кардинале и ее муж Александер были "опустошены", когда узнали, что ребенок, который они с любовью воспитывали, биологически им не принадлежит, а их вторая дочь родилась в другой семье. В сентябре в 2019 году у супругов родилась девочка, но у них сразу возникли подозрения из-за темного оттенка кожи ребенка.

Сначала супруги из Лос-Анджелеса отбросили свои сомнения, доверившись процессу ЭКО и по уши влюбившись в свою новорожденную дочь. Однако через два месяца после родов они решили провести домашний ДНК-тест, который привел к шокирующему открытию, что они воспитывали ребенка другой пары.

Дафна и Александер с детьми / Фото: Facebook

За поворотом судьбы они связались с другой парой, которая также пострадала в результате этой неразберихи, и приняли решение поменять девочек местами, начав все заново со своими биологическими дочерями – несмотря на то, что пропустили их рождение и первые несколько месяцев жизни.

"Нет человека, который бы дал тебе совет. Так что мы наконец просто собрались вместе, вчетвером, и это благословение, что мы все на одной волне. С тех пор мы проводим все праздники вместе. С тех пор мы празднуем вместе каждый день рождения – и мы просто слились в одну семью", — поделился Александер.

Дафна и Александер Кардинале / Фото: Facebook

Несмотря на замену, семьи хотели поддерживать связь, поскольку девочки вместе ходили в одно дошкольное учреждение и обе присоединились в балетный класс, чтобы проводить время друг с другом. Эта путаница побудила семью подать в суд на клинику ЭКО, ответственную за предполагаемую ошибку.

Дафна выразила глубокую "душевную боль и растерянность своей семьи, которые невозможно уменьшить", заявив, что ее "лишили возможности выносить собственного ребенка".

В иске подробно описано, как летом в 2018 году пара обратилась за помощью в Калифорнийский центр репродуктивного здоровья (CCRH) и лабораторию In VitroTech Labs. Утверждается, что In VitroTech Labs по ошибке имплантировала эмбрионы не тем женщинам.

В юридическом документе указано: "Дафне хирургически имплантировали – против ее воли или знания – сперму и яйцеклетку мужчины и женщины, которые были ей совершенно незнакомы. Тем временем эмбрион Дафны и Александера был передан той же паре через несколько недель после процедуры переноса Дафны. Вторая пара выносила и родила девочку – биологического ребенка Александера и Дафны – и воспитывала ее в течение нескольких месяцев, прежде чем ошибки ответчиков были обнаружены и доказаны".

Перепутанные дети / Фото: Facebook

Судебные документы свидетельствуют, что когда Дафна родила чужого ребенка, муж заподозрил, что что-то не совсем так. Детали иска: "Он ожидал увидеть ребенка, похожего на их старшую дочь. Но их дочь родилась с гораздо более темной кожей и черными, как смола, волосами. Это было настолько ошеломляюще, что Александер даже сделал несколько шагов от стола, прислонившись спиной к стене".

В документах говорится, что даже друзья и родственники пары начали допрашивать их о внешнем виде ребенка. Это привело к серьезному "разрыву связи", поскольку отец был озабочен тем, что его жена все отрицала. Он был настолько истощен этим, что по ночам "смотрел на их новорожденного ребенка, задаваясь вопросом, действительно ли он их", — говорится в иске. Далее в документе говорится: "Узнав об этом, Дафна настояла на проведении ДНК-теста, надеясь, что его результаты успокоят всех".

После нескольких раундов ДНК-тестирования супруги наконец-то узнали правду и 26 декабря в 2019 году связались с парой, которая воспитывала их биологического ребенка.

Их встречу в офисе адвоката описали как "ужасно неудобную", говорится в юридических документах. В канун Нового года семьи собрались вместе с детьми, чтобы впервые увидеть своих генетических наследников. На следующий день Дафна сообщила эту новость своей старшей дочери, которая была "разбита и напугана утратой родной сестры", умоляя родителей не менять детей.

Прошло около двух недель, прежде чем родители решились на болезненный шаг – обменять своих детей, и этот шаг оставил семью шокированной. В судебном деле отмечается: "Ужас этой ситуации невозможно преуменьшить".

Дафна и Александер Кардинале / Фото: Facebook

Дафна Кардинале, терапевт по специальности, вместе со своим мужем-музыкантом обратились за профессиональной поддержкой, чтобы помочь им справиться с "симптомами тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства", как отмечено в иске.

Адвокат Адам Вольф, представляющий интересы Кардинале, заявил, что другая семья также готовится подать иск в суд на клинику ЭКО, хоть и непублично.

Напомним, шокированные женщины 59 лет спустя узнали, что их подменили в роддоме. Как оказалось, одна из матерей узнала об этом гораздо раньше, но промолчала.

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