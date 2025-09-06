Ужас на популярном пляже: акула разорвала опытного серфера в куски на глазах у друзей

Акула / © Getty Images

Реклама

На одном из пляжей Сиднея в Австралии акула разорвала 57-летнего серфера в клочья. У погибшего осталась жена и маленькая дочь.

Об этом сообщило Sky News со ссылкой на полицию и очевидцев.

Начальник полиции Нового Южного Уэльса Джон Дункан, назвав инцидент "ужасной трагедией". По его словам, мужчина вместе с несколькими друзьями занимались серфингом, когда в воде появилась акула.

Реклама

Свидетель инцидента Марк Моргентал говорит, что видел нападение акулы и, по его словам, она была очень велика.

"Муж кричал: "Я не хочу, чтобы меня укусили, я не хочу, чтобы меня укусили, не кусайте меня". Я увидел, как поднялся спинной пловец акулы, он был огромный. Расстояние между спинным и хвостовым пловцами казалось примерно четыреми метрами, так что на самом деле это выглядело как шестиметровая акула".

Серфер получил тяжелые ранения конечностей, сообщили в полиции. Его друзья сумели добраться до суши невредимыми, а тело мужчины позже вынесло на берег волнами. Оказалось, что погибший был опытным серфером.

После происшествия власти закрыли все ближайшие пляжи. С воздуха акулу пытались обнаружить с помощью дронов и вертолетов, но не нашли ее.

Реклама

Пока не установлено, к какому виду принадлежала напавшая акула. В этом районе встречаются тигровые, бычьи и белые акулы. Исследователи изучают следы зубов на поврежденной доске, чтобы установить вид хищника.

По данным Australian Shark Incident Database, в прошлом году в стране зафиксирован один смертельный случай нападения акулы. 2025 это уже третий подобный инцидент. Ученые предупреждают, что из-за изменения климата и потепления океана хищники все чаще приближаются к побережью.

Напомним, на Майорке, на популярном пляже Плая-де-Пальма неизвестное морское животное напало на туристку. Существо укусило 85-летнюю туристку из Италии за левую голень, оставив глубокую рану и содрав кожу. Пострадавшая была оперативно доставлена в клинику после оказания первой помощи на месте.