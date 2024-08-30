Ужасающее чудо инженерии: что известно о плавучем мосте, на котором авто едут по поверхности реки

Плавучий мост Шицзигуань, также известный как Мост мечты – это инновационный 400-метровый мост, позволяющий автомобилям весом до 2,8 тонн передвигаться по поверхности реки Цинцзян в Китае.

Об этом пишет Oddity Central.

Расположенный между покрытыми лесом горами префектуры Эньши в провинции Хубэй, живописный уголок Шицзигуань является одной из самых красивых достопримечательностей Китая, от которой перехватывает дыхание. Однако то, что действительно отличает его от других достопримечательностей – это возможность любоваться прекрасными видами, проезжая по мосту, сделанному из поплавков и расположенному прямо на воде.

Построенный по немецкой технологии для предотвращения опрокидывания, Шицзигуанский плавучий мост работает с 2016 года как для автомобильного, так и для пешеходного движения. Мост изготовлен из полиэтиленовых поплавков высокой плотности, наполненных водой для дополнительной стойкости, поэтому, если водители будут соблюдать установленное ограничение скорости 20 км/ч, они ощущают лишь легкое колебание реки под собой.

С момента открытия более восьми лет назад, плавучий мост Шицзигуань стал одним из главных достопримечательностей живописного места Шицзигуань: люди со всего Китая едут сюда, чтобы испытать езду на воде и насладиться природными пейзажами.

Однако, несмотря на то, что мост достаточно широк для одностороннего движения, несчастные случаи все равно бывают. В 2023 году многоцелевой автомобиль с восемью пассажирами пробил перила и упал в глубокие воды реки Цинцзян. В тот день пять человек погибли, а троим удалось выбраться из машины и доплыть до берега. Обстоятельства аварии были невыяснены, но камера наблюдения зафиксировала, как автомобиль въехал на плавучий мост и сильно раскачался, прежде чем пролетел сквозь перила.

После прошлогоднего трагического инцидента плавучий мост Шицзигуань был временно закрыт, но с тех пор его снова открыли, и он пользуется популярностью по-прежнему. Однако прошлогодние события теперь служат напоминанием о необходимости соблюдать скоростной режим и весовые ограничения, а также следить за дорогой даже в окружении такой природной красоты.

Напомним, тем временем еще один китайский мост, висящий над ущельем реки, назвали самым страшным в мире. Он протянулся на 150 метров и имеет путь для проезда только одного транспортного средства за раз.

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