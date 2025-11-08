Ужасная расправа над герцогом: останки средневекового правителя рассказали о деталях его убийства.

Череп Белы Мачо из доминиканского монастыря XIII века на острове Маргарет, Будапешт. Фото: Университет Этвеша Лоранда

Реклама

В 1272 году в Венгрии был убит герцог Белу Мачо , но подробности этого жестокого преступления веками оставались неизвестными. Недавно международная команда исследователей провела тщательный междисциплинарный анализ его скелетных останков. Исследование подтвердило личность сановника и показало, что его смерть была не «преступлением страсти», а спланированным, скоординированным нападением трех человек.

Об этом пишет Popular Science.

Личность герцога и его убийцы

Бела Мачо родился около 1243 г. в династии Арпад. Он был внуком короля Венгрии Белы IV по материнской линии и частью северной скандинавской династии отцов Рюриковичей. Бела в конце концов стал Баном Мачо — титул, подобный вицекоролю или наместнику, управлявшему банатом Мачо, расположенным к югу от Дуная, территория которого сейчас принадлежит Сербии и Боснии.

Реклама

Австрийские записи XIII века сообщают, что в ноябре 1272 года Белу убил другой Бан - Генрик Кесеги. Важно понимать, что в Венгрии того периода было несколько банатов. Генрик Кёсеги был могущественным магнатом, который также носил титул Бан одной из областей, но, что важнее, являлся главой влиятельного рода, который в то время действовал почти как независимый феодальный властитель, часто враждуя с центральной королевской властью, которую представлял Бела Мачо.

Изуродованные останки Беллы позже были собраны его сестрой Маргит и племянницей Эржебет для погребения в доминиканском монастыре вблизи современного Будапешта. Его тело оставалось похороненным около 643 лет, пока не было обнаружено в 1915 году.

Жестокая расправа: 26 травм от трех нападающих

После случайного повторного открытия останков в 2018 году археологи, генетики и дантисты приступили к новому многолетнему исследованию. Ученые идентифицировали 26 травм, полученных приблизительно во время смерти: девять на черепе и 17 на других костях тела. Предыдущий анализ, опубликованный еще в 1936 году, уже тогда показал, что герцог не погиб в дуэли, а 23 пореза от меча и множественные травмы черепа указывали на засаду.

Новое исследование детализировало обстоятельства нападения. Исходя из углов, под которыми были нанесены удары, авторы исследования пришли к выводу, что скоординированное нападение совершили три человека . Один человек приблизился к Белле впереди, а два других одновременно напали с левой и правой сторон.

Реклама

«Расположение травм свидетельствует о том, что герцог столкнулся со своими убийцами в открытой конфронтации, осознавал агрессию и пытался защитить себя», — объясняют исследователи.

Нападавшие использовали два разных типа оружия, вероятно, саблю и длинный меч . Глубокие порезы указывают на то, что в момент нападения на теле герцога не было доспехов, то есть он не готовился к битве с противником.

Схема травм, по выводам ученых, "свидетельствовала как о планировании, так и об интенсивном эмоциональном вовлечении ".

Пошаговая реконструкция убийства и историческая ценность находки

Ученые смогли воспроизвести потенциальную хронологию получения травм. Вероятно, Кесеги и его сообщники начали атаку с ударов по голове и верхней части тела Белы. Герцог попытался блокировать их, что привело к тяжелым защитным ранам . Дополнительные удары по бокам заставили Белу упасть на землю, после чего нападавшие продолжили целиться ему в голову и лицо.

Реклама

Кроме подтверждения личности Беллы Мачо, его кости являются единственным почти полным скелетом отпрыска династии Арпад, кроме короля Беллы III. Каталогизация генетической информации, по мнению исследователей, позволит получить ценные сведения о генетике тогдашней королевской семьи, а также потенциально может способствовать раскрытию других «глухих дел» о средневековых преступлениях.

Напомним, исследование Туринской плащаницы показало ужасную правду о пытках Иисуса и его последних часах . Исторические и биологические доказательства показали настоящую форму тернового венца.