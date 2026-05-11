Ужасная трагедия в аэропорту Денвера: самолет во время взлета сбил человека на полосе (видео)
В аэропорту Денвера пассажирский самолет сбил человека, вышедшего на взлетную полосу. После столкновения загорелся двигатель, всех пассажиров эвакуировали.
В аэропорту Денвера в США произошла трагедия: самолет Frontier Airlines во время взлета сбил человека, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. После столкновения ее затащило в двигатель, что повлекло за собой пожар.
Об этом говорится в материале LAD Bible.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 мая. На борту самолета находились более 200 пассажиров. После аварии воздушное судно остановили, а всех людей на борту эвакуировали. Пассажиры и члены экипажа выжили, однако нескольких человек доставили в больницу с незначительными травмами.
В аэропорту Денвера подтвердили, что погибший перелез через изгородь и вышел на взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, он не являлся работником аэропорта. Его личность пока не установлена.
Впоследствии в сети появились кадры, на которых видны моменты перед трагедией. На видео человек спокойно переходит взлетную полосу незадолго до столкновения с самолетом.
Генеральный директор аэропорта Денвера Фил Вашингтон заявил, что инцидент расследуют несколько ведомств. По его словам, пока остается много вопросов о том, как человеку удалось попасть на территорию взлетной полосы.
«Это ужасная трагедия, которую можно было предотвратить. Она задела многих людей из-за действий одного человека, который, вероятно, незаконно проник на территорию аэропорта и погиб», — отметил Вашингтон.
Один из пассажиров рассказал New York Post, что после взрыва и возгорания двигателя на борту началась паника.
«Когда двигатель взорвался, я подумал: "Боже, мы все погибнем". Люди кричали, дети плакали. Это было ужасно», – сказал он.
Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
