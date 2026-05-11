ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
415
Время на прочтение
2 мин

Ужасная трагедия в аэропорту Денвера: самолет во время взлета сбил человека на полосе (видео)

В аэропорту Денвера пассажирский самолет сбил человека, вышедшего на взлетную полосу. После столкновения загорелся двигатель, всех пассажиров эвакуировали.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Пассажирский самолет (иллюстративный фото)

Пассажирский самолет (иллюстративный фото) / © Getty Images

В аэропорту Денвера в США произошла трагедия: самолет Frontier Airlines во время взлета сбил человека, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. После столкновения ее затащило в двигатель, что повлекло за собой пожар.

Об этом говорится в материале LAD Bible.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 мая. На борту самолета находились более 200 пассажиров. После аварии воздушное судно остановили, а всех людей на борту эвакуировали. Пассажиры и члены экипажа выжили, однако нескольких человек доставили в больницу с незначительными травмами.

В аэропорту Денвера подтвердили, что погибший перелез через изгородь и вышел на взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, он не являлся работником аэропорта. Его личность пока не установлена.

Впоследствии в сети появились кадры, на которых видны моменты перед трагедией. На видео человек спокойно переходит взлетную полосу незадолго до столкновения с самолетом.

Генеральный директор аэропорта Денвера Фил Вашингтон заявил, что инцидент расследуют несколько ведомств. По его словам, пока остается много вопросов о том, как человеку удалось попасть на территорию взлетной полосы.

«Это ужасная трагедия, которую можно было предотвратить. Она задела многих людей из-за действий одного человека, который, вероятно, незаконно проник на территорию аэропорта и погиб», — отметил Вашингтон.

Один из пассажиров рассказал New York Post, что после взрыва и возгорания двигателя на борту началась паника.

«Когда двигатель взорвался, я подумал: "Боже, мы все погибнем". Люди кричали, дети плакали. Это было ужасно», – сказал он.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания United Airlines объявила чрезвычайное положение на борту самолета после того, как сумасшедший пассажир напал на бортпроводницу и попытался ворваться в кабину пилотов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
415
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie