Ужасная трагедия в аэропорту Денвера: самолет во время взлета сбил человека на полосе (видео)

В аэропорту Денвера в США произошла трагедия: самолет Frontier Airlines во время взлета сбил человека, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. После столкновения ее затащило в двигатель, что повлекло за собой пожар.

Об этом говорится в материале LAD Bible.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 мая. На борту самолета находились более 200 пассажиров. После аварии воздушное судно остановили, а всех людей на борту эвакуировали. Пассажиры и члены экипажа выжили, однако нескольких человек доставили в больницу с незначительными травмами.

В аэропорту Денвера подтвердили, что погибший перелез через изгородь и вышел на взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, он не являлся работником аэропорта. Его личность пока не установлена.

Впоследствии в сети появились кадры, на которых видны моменты перед трагедией. На видео человек спокойно переходит взлетную полосу незадолго до столкновения с самолетом.

Генеральный директор аэропорта Денвера Фил Вашингтон заявил, что инцидент расследуют несколько ведомств. По его словам, пока остается много вопросов о том, как человеку удалось попасть на территорию взлетной полосы.

«Это ужасная трагедия, которую можно было предотвратить. Она задела многих людей из-за действий одного человека, который, вероятно, незаконно проник на территорию аэропорта и погиб», — отметил Вашингтон.

Один из пассажиров рассказал New York Post, что после взрыва и возгорания двигателя на борту началась паника.

«Когда двигатель взорвался, я подумал: "Боже, мы все погибнем". Люди кричали, дети плакали. Это было ужасно», – сказал он.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

