Ужаснее Бермудского треугольника: что известно о месте, где исчезло более 20 000 человек — фото

По определенным причинам в регионах треугольной формы во всем мире существует постоянная тема, связанная с тем, что проходящих через них больше никогда не видят.

Всех предупреждали избегать Бермудского треугольника, где загадочно исчезли сотни самолетов и кораблей, но немногие из нас знают, что на Аляске есть место, которого тоже следует избегать, пишет LADbible.

Несмотря на то, что на Аляске исчезло около 20 000 человек, об "Аляскинском треугольнике" говорят вдвое меньше, чем о его собратье в северной части Атлантического океана.

Его условно можно определить как участок дикой природы между Уткиагвиком, Анкориджем и Джуно.

Аляскинский треугольник / Фото: YouTube/History Channel

По данным History Channel, этот жуткий регион является местом наибольшего количества нераскрытых дел об исчезновении людей, чем где бы то ни было в мире, ведь с начала 1970-х годов в пределах треугольника исчезло 20 000 человек.

Что делает эту цифру еще удивительнее, так это то, насколько мало населения в регионе, который получил название "Бермудский треугольник Аляски".

Американский криптозоолог и полевой исследователь Кен Герхард провел масштабные исследования в этом регионе и не может не испытывать беспокойства по поводу "странных исчезновений", которые происходят там без объяснений.

В интервью History Channel он объяснил это: "Когда я проводил исследования в Аляскинском треугольнике, я обнаружил, что некоторые из этих дел об исчезновении людей не могут быть раскрыты законным путем. Это не просто случай, когда кого-то загрыз медведь или он упал в пропасть, я имею в виду, что часто это были люди, которые занимались своей повседневной жизнью.

Герхард объяснил, что два человека пропали – один из "круизного лайнера", а другой в "переполненной туристической зоне на вершине горы" – в то время, когда он и его команда были там.

Впервые о треугольнике Аляски как о странном месте заговорили еще в 1972 году, когда внезапно исчез небольшой самолет во время полета из Анкориджа в Джуно. Три человека – лидер большинства в Палате представителей США Томас Гейл Боггс-старший, конгрессмен от Аляски Ник Бегич и его помощник Рассел Браун – находились на борту вместе с пилотом, когда самолет внезапно исчез.

Несмотря на значительные усилия поисковых групп, которые длились более 3600 часов и охватили территорию радиусом 325 000 квадратных миль, пропавших путешественников так и не удалось обнаружить – как и самолет.

Этот инцидент, очевидно, породил многие теории заговора, учитывая тот факт, что в нем были задействованы две выдающиеся политические фигуры, но их исчезновение, в конце концов, остается загадкой – так же, как и исчезновение других 19 996 человек, которые смело взялись за освоение Аляскинского треугольника.

Но ввиду того, что эта огромная территория переполнена "неравными горными хребтами" и "нетронутой дикой природой", а климат "ужасно холодный", как пишет IFLScience, выживание там не вероятно. И это не говоря уже о большом количестве медведей, которые бродят по этим землям, а также о "миллионах озер, бесчисленных ущельях и огромных долинах", с которыми они могут столкнуться.

Однако не все исчезновения в Аляскинском треугольнике остались нераскрытыми. Гэри Фрэнк Сотерден из Нью-Йорка в середине 1970-х годов охотился в дикой природе Аляски, когда пропал без вести. Его брат объяснил, что их семья так и не смогла поставить точку, когда не смогла выяснить, что с ним произошло, поскольку всегда надеялась, что он каким-то образом все еще жив. Но спустя более четырех десятилетий – за это время родители Гарри умерли, так и не узнав о судьбе своего сына – произошел большой прорыв. В 2022 году вдоль реки Поркупайн на северо-востоке Аляски был найден человеческий череп, а впоследствии было определено, что он принадлежит Гэри.

Аляска / Фото: Bodo Travel

Представитель полиции штата Аляска Тим Деспейн рассказал тогда агентству AP об этом: "Судя по форме, размеру и расположению зубных проколов в черепе, можно предположить, что человек стал жертвой медведя".

Хотя официально подтвердить причину смерти американца не удалось, его брат считает, что "вероятнее всего, он умер из-за того, что его загрыз медведь".

Напомним, турист пробрался на остров смерти, который запрещено посещать людям. Бразильский остров закрыт для посетителей, поскольку там проживают 4 000 самых смертоносных змей в мире.

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