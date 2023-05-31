Кроме того, политик "раскаялся" в том, что получил второе высшее образование во Франции.

Антизападная истерия в России растет и становится все более абсурдной – вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой публично извинился на за то, что его дочь ездила стажироваться в США.

Об этом он заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

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"Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Это ужасное мое прегрешение. Я понял, что это моя какая-то глобальная вина. Простите меня, пожалуйста", – заявил Толстой

Кроме того, политик "раскаялся" в том, что получил второе высшее образование во Франции.

"Я сам получил второе высшее образование во Франции. И за это прошу прощения. Если это криминал – это ужасно тогда", – сказал он. Толстой заверил, что россияне, побывавшие в "недружественных странах", начинают "сильнее любить Россию".

В то же время, вице-спикер Госдумы признал, что некоторые из его родственников проживают в "недружественных странах". Толстой пожаловался, что из-за введенных санкций он не может посетить родню за границей.

Ранее сообщалось, что дочь пропагандиста Соловьева Екатерина в своих постах в соцсетях для англоязычной аудитории осуждала войну России против Украины.

Также в Сети писали, что сын Соловьева Даниил работает в Великобритании моделью и, по слухах, является представителем ЛГБТ. В Сети были обнародованы фото сына Соловьева с маникюром и стильной прической (фото).

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