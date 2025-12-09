Ужасные крики разоблачили жуткую историю: женщину нашли запертой в собачьей будке

Женщину нашли в собачьей будке / © pixabay.com

Реклама

В Техасе сосед спас 22-летнюю девушку, которую опекунша держала закрытой в собачьей будке. Мужчина обратился в полицию после того, как прямо среди двора услышал отчаянные крики.

Об этом сообщило издание LADBible.

Правоохранители сообщили, что пострадавшая имеет серьезные психические и физические нарушения. В холодную погоду она была одета только в футболку и спортивные штаны. На видео, которое снял сосед Джастин Андерсон, видно, как девушка стучит в дверь будки и умоляюще просит ее выпустить.

Реклама

Полиция задержала 60-летнюю Кандис «Кэнди» Томпсон — женщину, которая много лет занималась детьми. Ей предъявили обвинение в похищении человека и жестоком обращении со взрослым лицом, находившимся под ее присмотром.

Андерсон отметил, что не ожидал увидеть такое в своем районе: «Держите уши и глаза наготове. Если вы что-то увидите, услышите, скажете, конечно, будьте очень внимательными и осторожными. Потому что как только что-то такое случается, это открывает вам глаза на то, сколько зла существует вокруг».

Начальник полиции Ансона Даниэль Грациозе заявил, что потерпевшей оказали медицинскую помощь из-за незначительных травм, после чего ее передали родственникам. По словам правоохранителей, девушка чувствует себя стабильно. Расследование действий Томпсон, которая усыновила ребенка более 20 лет назад, продолжается.

Напомним, подъем на Большой Глокнер для пары закончился трагедией: 33-летняя женщина замерзла, оставшись одна в экстремальном холоде. Прокуратура обвиняет ее партнера в роковой халатности.