Ужасные кролики-франкенштейны бродят среди людей и шокируют прохожих: подробности (фото)

В городе Форт-Коллинз, штат Колорадо, жители стали свидетелями странного и жуткого явления. На улицах начали появляться дикие кролики с черными наростами, напоминающими щупальца, торчащие из морд и закрывающие часть лица.

Об этом пишет Lad Bible.

Свидетели сравнивают их с героями ужасов и даже называют «Франкенштейнами». Фото этих животных быстро разлетелись соцсетями, вызвав дискуссии и споры.

Эксперты объяснили, что речь идет о вирусе папилломы Шопа. Это заболевание вызывает появление зловещих наростов на голове, ушах, шее, а иногда и на лапах кроликов. Чаще оно распространяется через укусы инфицированных насекомых — комаров и клещей. Вирус не передается от животного к животному и не представляет угрозы для людей, но специалисты советуют не приближаться к зараженным животным.

По словам зоологов, в большинстве случаев наросты не мешают диким кроликам, если не перекрывают зрение или рот. После определенного времени они могут исчезать самостоятельно, и животное полностью поправляется. Однако иногда новообразования перерастают в серьезную форму рака кожи. Вспышки болезни чаще фиксируют летом и осенью, когда активность насекомых-переносчиков возрастает.

Местные службы просят жителей держать домашних кроликов в закрытых помещениях и защищать их от контакта с дикими животными и насекомыми. В Колорадо подчеркивают: хотя жуткий вид этих животных пугает, они редко страдают этим вирусом настолько, чтобы их приходилось усыплять.

Напомним, в Украине растет угроза распространения опасного вида кровососущих насекомых — тигрового комара, переносчика серьезных вирусных инфекций. Этот вид представляет особую опасность, ведь может передавать лихорадку Западного Нила, денге, чикингунью, вирус Зика и желтую лихорадку. В отличие от привычных для нашей местности комаров, тигровый активен даже днем и нападает на человека.