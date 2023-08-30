Ужасные огромные черви, питающиеся мясом, испугали любителей пляжного отдыха - видео

Люди поклялись никогда больше не ходить босиком по пляжам Австралии после того, как узнали о трехметровом черве-мясоеде, который скрывается под песком в ожидании следующего приема пищи.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Когда дело доходит до причудливых, а подчас и смертоносных существ, Австралия может стать настоящим ужасом. Там следует остерегаться не только гигантских пауков и змей.

Пользователи социальных сетей ужаснулись, узнав о питающемся мясом пляжном черве. Австралонуфис, также известный как австралийский пляжный червь, может вырасти до трех метров в длину и прятаться под поверхностью песка на пляже, ожидая следующей еды.

Хотя их часто ловят на наживку, у червей есть сотни сегментов на теле и острые зубы.

В видеоролике, опубликованном в Сети рыболовом, публикующим сообщения под ником TightLinez, видно, как мужчина использует кусок рыбы, чтобы извлечь одного червя из его укрытия. Как только существо вцепилось в плоть, он выдернул его из песка, обнаружив, что оно почти полностью выросло.

Зрители были настолько напуганы, что поклялись никогда больше не ходить босиком по пляжу.

Я уже хотел держаться подальше от Австралии, а теперь хочу жить на другой планете, где нет Австралии

Да, никогда больше не буду ходить босиком по пляжу, спасибо!

Какой кошмар!

Спасибо за еще одну фобию

По данным Fishing Australia, их миллионы на пляжах Квинсленда, Нового Южного Уельса, Виктории и Южной Австралии и высоко ценятся как приманка.

Напомним, в Австралии из мозга женщины вытащили восьмисантиметрового червя. Это первый случай в истории, когда паразит поселился в теле человека.

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