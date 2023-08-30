Ужасные огромные черви, питающиеся мясом, испугали любителей пляжного отдыха - видео

Они живут прямо в песке.
Люди поклялись никогда больше не ходить босиком по пляжам Австралии после того, как узнали о трехметровом черве-мясоеде, который скрывается под песком в ожидании следующего приема пищи.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Когда дело доходит до причудливых, а подчас и смертоносных существ, Австралия может стать настоящим ужасом. Там следует остерегаться не только гигантских пауков и змей.
Пользователи социальных сетей ужаснулись, узнав о питающемся мясом пляжном черве. Австралонуфис, также известный как австралийский пляжный червь, может вырасти до трех метров в длину и прятаться под поверхностью песка на пляже, ожидая следующей еды.
Хотя их часто ловят на наживку, у червей есть сотни сегментов на теле и острые зубы.
В видеоролике, опубликованном в Сети рыболовом, публикующим сообщения под ником TightLinez, видно, как мужчина использует кусок рыбы, чтобы извлечь одного червя из его укрытия. Как только существо вцепилось в плоть, он выдернул его из песка, обнаружив, что оно почти полностью выросло.
Зрители были настолько напуганы, что поклялись никогда больше не ходить босиком по пляжу.
- Я уже хотел держаться подальше от Австралии, а теперь хочу жить на другой планете, где нет Австралии
- Да, никогда больше не буду ходить босиком по пляжу, спасибо!
- Какой кошмар!
- Спасибо за еще одну фобию
По данным Fishing Australia, их миллионы на пляжах Квинсленда, Нового Южного Уельса, Виктории и Южной Австралии и высоко ценятся как приманка.
Напомним, в Австралии из мозга женщины вытащили восьмисантиметрового червя. Это первый случай в истории, когда паразит поселился в теле человека.
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