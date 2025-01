Ужасный момент: гигантский крокодил бросился на лодку с туристами (фото)

В Боливии гигантский крокодил неожиданно бросился на лодку, полную туристов, заставив их кричать от ужаса.

Шокирующий момент снял на видео ошеломленный зритель на соседней лодке, передает Need To Know.

На небольшом судне в тот момент находились пятеро отдыхающих. Один из них выглянул через борт. Черный кайман – представитель семейства крокодилов – внезапно вынырнул из мутной воды. Находившиеся на борту услышали крики и возгласы.

Водитель лодки отчаянно пытался развернуть лодку задним ходом. Чудом никто не пострадал.

Это произошло возле крохотного села Санта-Роза, юго-восточнее столицы Боливии Ла-Паса.

Крокодил открыл свои огромные челюсти, прежде чем медленно сползти обратно в воду.

Крокодил напал на лодку с туристами / Фото: скриншот с видео

Это большой вид крокодилов, который может достигать до шести метров в длину, а также весить от 95 до 300 кг. Обычно их можно встретить в Бразилии, Перу, Эквадоре, Колумбии и Боливии.

