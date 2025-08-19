- Дата публикации
Узнала о беременности во время родов: женщина пошла в туалет и неожиданно родила
45-летние Гелен и Майкл Грин даже не подозревали, что Гелен беременна, пока она не родила в гостиничном номере.
Британская пара, 45-летние Гелен и Майкл Грин, испытала настоящий шок во время отпуска в Канаде: они стали родителями третьего ребенка , хотя даже не подозревали о беременности.
Об этом пишет New York Post.
Во время 10-дневного путешествия, которое они совершили с 6-летней дочерью Дарси, Гелен внезапно почувствовала сильную боль в животе. Менее чем через три часа после этого она родила ребенка в гостиничном номере.
«Я не думала, что происходит, мое тело просто возобладало, — рассказала Гелен. — После двух мощных потуг родился ребенок».
Для Майкла это был настоящий шок, когда он очнулся от плача младенца. Они сразу вызвали скорую помощь. В больнице врачи были не менее удивлены, поскольку Гелен не имела никаких симптомов беременности и вела обычный образ жизни, а после рождения предыдущего ребенка у нее были выкидыши, поэтому она считала, что наступила перименопауза.
Новорожденную девочку назвали Оливией в честь медсестры, помогавшей семье. Несмотря на шок и неожиданные бюрократические трудности с оформлением документов, семья провела в Канаде более месяца, ожидая свидетельства о рождении и паспорте для дочери. Общие расходы, связанные с неожиданным пополнением, составили около 12 200 долларов, которые, как надеется семья, возместит туристическая страховка. Несмотря на все трудности, родители счастливы, а Оливия стала «прекрасным сюрпризом» для всей семьи.
