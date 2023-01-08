Узнайте с помощью тестов не угрожает ли Вам болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – это заболевание нервной системы, медленно прогрессирующее и проявляющееся расстройством интеллекта (деменцией). Заболевание названо так в честь немецкого психиатра и невролога Альцгеймера, впервые изучившего и описавшего болезнь. Чаще всего болезнь появляется у пожилых людей, но изредка встречается и ранняя форма деменции.

Первая стадия деменции характеризуется нарушением памяти, сложностями с усвоением новых знаний, проблемами с абстрактным мышлением и сосредоточенностью, безразличием к происходящим событиям, невнимательностью, нарушением ориентации в пространстве.

Предлагаем тесты на концентрацию внимательности, которые помогут сориентироваться, насколько гибок, способен сосредотачиваться и быть внимательным ваш мозг.

Первый тест. Не пользуясь подручными средствами - пальцем, карандашом, курсором, найдите "С" на картинке.

Найдите "С"

Теперь следует сосредоточиться на поиске шестерки

Второй тест. Так же без вспомогательных средств найдите на картинке "6".

Найдите "6"

Третий тест. Теперь найдите "N", эта задача несколько сложнее предыдущих.

Найдите "N"

Если вы уложились за пол минуты, значит все отлично с вашим мозгом.

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