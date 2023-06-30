Узнайте, справитесь ли вы с этой головоломкой: за 10 секунд найдите три банана среди минионов

Попробуйте разгадать эту непростую головоломку и найти три банана среди минионов всего за 10 секунд.

Оптические иллюзии стали очень популярным трендом среди пользователей сетей, ведь они бросают вызов нашему уму интригующими образами, тестирующими наши умственные способности.

Готовы ли вы принять вызов? Издание "Times Of India" предлагает решить простую и интересную головоломку на внимательность. Внимательно присмотритесь на картинку ниже и найдите на ней три скрытых банана среди минионов за 10 секунд. Изображение было создано известным художником-графиком Гергелем Дудасом (он же известен под псевдонимом Дудольф) и на нем изображены многочисленные минионы и их лидер Грю.

Головоломка с минионами / Фото: Фото из открытых источников

Может показаться, что найти бананы достаточно сложно. Но это отличная возможность проверить свои навыки наблюдательности. Стоит отметить, что головоломка не является показателем интеллекта или уровня IQ, просто поможет оценить вашу способность идентифицировать конкретные детали среди большого количества информации.

Готовы начинать? Заведите секундомер и начинайте!

Смогли ли вы найти ответ? Если вы успешно заметили все три банана, поздравляем — ваши глаза острые, как у ястреба! Если нет, можно прокрутить немного ниже.

Головоломка с минионами (ответы) / Фото: Фото из открытых источников

А вот и подсказка: сфокусируйтесь на Грю в первом ряду и посмотрите на последнего миниона с правой стороны. Вот вам и первый банан. Тогда продвиньтесь на три ряда позади Грю, чтобы посередине изображения увидеть второй банан. Третий банан спрятан на четвертом ряду вверху от нижнего левого угла. Он спрятан за головой миниона.

Читайте также: