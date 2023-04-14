Узник-насильник сорвал джекпот в 8,5 млн долларов: получил ли он деньги

Осужденный насильник, сорвавший джекпот в лотерею на сумму 7,2 миллиона фунтов стерлингов (8,5 млн долларов), получил полный доступ к своему выигрышу после 15-летней судебной тяжбы.

Как пишет ladbible.com, 70-летний Йорворт Хоар купил выигрышный билет Lotto Extra в августе 2004 года, когда ехал на выходные из открытой тюрьмы Лейхилл в Глостершире.

Сначала ему не был предоставлен доступ к его полному лотерейному выигрышу, согласно условиям его освобождения из тюрьмы в 2005 году.

Считается, что после получения лицензии Йорворту ежемесячно выплачивалась помощь в размере 8666 фунтов стерлингов.

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После длительной судебной тяжбы, которая началась в 2008 году, осужденному насильнику было разрешено получить доступ ко всей сумме этого джекпота.

Ранее ему разрешалось касаться выигрыша только с согласия попечителей фонда – чиновника Министерства внутренних дел, бухгалтера Хоара и его адвоката.

Сообщается, в 1989 году он был приговорен к пожизненному заключению за нападение и изнасилование учительницы Ширли Вудсман. Также у него были шесть предыдущих судимостей за изнасилование и другие преступления на сексуальной почве, датируемые 1973 годом.

Семья Вудсман теперь умоляет Хоара пожертвовать его выигрыш на благотворительность после смерти Ширли в прошлом году в возрасте 92 лет.

Напомним, осужденный преступник Дэвид Ли Эдвардс выиграл 27 миллионов долларов в лотерею. Впрочем, всего за пять лет он потерял все и поселился в сарае, покрытом фекалиями.

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