В 1000 раз ядовитее цианида: турист едва не погиб из-за маленького осьминога

Синекольцевой осьминог. Фото: Jens Petersen/CC BY 2.5

Реклама

Британский турист чудом избежал смерти во время отдыха на Филиппинах, когда неосознанно взял в руки одно из самых ядовитых животных в мире — синекольцевого осьминога. Мужчина принял крошечного моллюска за безопасного детеныша и даже снял момент на видео.

Об этом сообщило издание Times of India.

Запись появилась в Instagram и быстро разлетелась по сети. Именно комментарии пользователей и предостережения экспертов заставили туриста осознать, насколько опасной была эта встреча. Только тогда он узнал, что держал в руках существо, чей яд способен убить человека за считанные минуты.

Реклама

Синьокільцевий восьминіг в руках чоловіка. Відео: @decanterman

Синекольцевой осьминог — небольшой по размеру, часто не тяжелее яблока, но чрезвычайно смертелен. В его организме содержится тетродотоксин — мощный нейротоксин, который, по оценкам ученых, примерно в тысячу раз сильнее цианида. Яд блокирует нервные импульсы, вызывая быстрый паралич, затрудненное дыхание и может привести к смерти в течение 10-30 минут. При этом человек часто остается в сознании.

Антидота от этого яда не существует. Единственный шанс на спасение — немедленная медицинская помощь и поддержка дыхания до того момента, пока токсин не перестанет действовать. Без этого укус синекольцевого осьминога может быть фатальным.

Эти моллюски обитают в прибрежных водах Индо-Тихоокеанского региона — в частности возле Филиппин, Австралии, Индонезии и Японии. Они часто прячутся среди камней, кораллов или на песчаном дне, из-за чего нередко оказываются рядом с туристами, дайверами и пляжниками.

Морские биологи считают, что на этот раз мужчине просто повезло: синекольцевые осьминоги не агрессивны и обычно кусают только тогда, когда чувствуют угрозу. Инцидент стал очередным напоминанием для путешественников — не прикасаться к неизвестным и ярко окрашенным морским существам, ведь за привлекательным видом может скрываться смертельная опасность.

Реклама

Напомним, в тайваньском городе Пинтун мужчина потерял сознание на улице после того, как его укусила собственная домашняя змея, которую он нес на шее.