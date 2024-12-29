В 2025 году начнется новое поколение детей — Бета, какими они будут

Ожидается, что они вырастут в мире, где искусственный интеллект и автоматизация станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

Дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения — "Бета". Это поколение, которое продлится до 2039 года, сменит поколение "Альфа", охватывавшее период с 2010 по 2024 год.

Об этом пишет New York Post.

До этого был "Поколение Z" (1996-2010) и "Поколение Y", или миллениалы (1981-1996).

По словам социального исследователя и футуриста Марка МакКриндла, придумавшего термин "Поколение Альфа", представители "Поколения Бета" столкнутся с миром, сталкивающимся с серьезными социальными вызовами, такими как изменение климата, глобальные изменения в демографии и быстрая урбанизация. "Устойчивое развитие будет не только преимуществом, но и ожиданием", — отметил МакКриндл.

Он также предположил, что к 2035 году поколение Бета будет составлять 16% мирового населения и будет жить в мире, где доминируют искусственный интеллект и автоматизация. "Они будут жить в мире, где искусственный интеллект и автоматизация являются неотъемлемой частью повседневной жизни — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений", — пояснил эксперт.

МакКриндл также отметил, что родители "Бета" — представители поколения Z — могут подходить к использованию социальных сетей иначе, чем предыдущие поколения. "Если миллениалы использовали социальные сети, чтобы документировать жизнь своих детей, то поколение Z уже лучше понимает как позитивы, так и вызовы, связанные с их использованием с раннего возраста", — добавил он. "Отцы поколения Z чаще считают ограничение времени на экране для своих детей важным приоритетом."

Исследователь поколений Джейсон Дорси обратил внимание, что "Бета" родится в постпандемическом мире, который они будут учить на уроках истории. "Это будет что-то, через что, возможно, проходили старшие братья и сестры, но это не будет актуальным событием для них", — сказал он.

Когда представители "Бета" достигнут возраста для голосования, основной демографической группой в политике станет поколение X (1965-1980), и наиболее актуальными вопросами станут, в частности, ухудшение изменения климата.

Напомним, в 2025 году нас будет опекать Зеленая Деревянная Змея, период которой продлится с 29 января 2025 года по 16 февраля 2026 года. Это шестой знак китайского календаря, а ее предыдущее царствование состоялось в 2013 году, следующее – в 2037 году. Об изменениях, которые принесет этот год, рассказывает астрологиня Людмила Булгакова.

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