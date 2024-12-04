В 40 раз дешевле: блогер нашла джемпер Ralph Lauren в секонд-хенде

Видео, на котором девушка показала свою находку, получило более 120 тысяч просмотров в TikTok.

Блогер Даниэль во время очередного похода в секонд-хенд нашла настоящий дизайнерский трофей — джемпер от знаменитого бренда Ralph Lauren.

Об этом она рассказала в видео на своей тикток-странице charityshoplife.

Цена на джемпер в секонд-хенде составляла всего 20 фунтов стерлингов (около 1 тысячи гривен), что кажется дорогостоящим для товара из подержанной одежды. Однако как оказалось, новый джемпер Ralph Lauren стоит около 800 фунтов стерлингов (около 42,4 тысячи гривен).

Социальные сети бурно обсуждают находку. Некоторые пользователи считают, что одежда выглядит изношенной, что могло повлиять на снижение цены.

"Удивительная находка", — пишут в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о 7 трендовых вариантах верхней одежды на сезон осень-зима 2024-2025.

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