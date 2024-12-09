В 86 лет умерла обладательница самых длинных ногтей на ногах в мире: из-за них от нее ушел муж (фото)

В США умерла рекордсменка с самыми длинными ногтями на ногах Луиза Холлис из Комптона, штат Калифорния. Ей было 86 лет.

Об этом сообщила Книга рекордов Гиннеса.

Луиза начала отращивать ногти на ногах в 1981 году. Она вдохновилась отрастить их после того, как увидела телевизионную программу о самых длинных ногтях.

Когда в 1991 году было проведено измерение для установления рекорда, суммарная длина всех 10 ногтей на ногах составляла 220,98 см. В Книге рекордов Гиннесса в 2004 году отмечалось, что каждый ноготь на ноге в среднем был длиной с ширину страницы в самой книге. Это была самая большая длина, когда-либо зафиксированная для ее ногтей на ногах.

"Они стали такими длинными, что я больше не могла ходить, если не подпирать пятку", – рассказала она в 1999 году. "Каждое лето я всегда позволяла им расти дольше. Следующим летом они были слишком красивыми, и я просто ненавидела их обрезать. И вот... Я не обрезала!".

Луиза Холлис / Фото: Guinness World Records

В 2007 году в Книге написали: "Она редко носит обувь, но когда носит, она должна быть с открытым носком и иметь подошву толщиной не менее 7,62 см, чтобы ее ногти не волочились по земле".

Так и было, когда Луиза появилась на шоу Эллен Дедженерес в начале нулевых в возрасте 68 лет и продемонстрировала свои роскошные ногти на ногах по национальному телевидению США.

Эллен спросила: "Если бы вам пришлось бежать по какой-либо причине...". На это Луиза ответила: "Я просто ухожу мягко и несу большую палку".

А когда ведущая спросила, есть ли у нее парень, она пошутила: "Да... Не буду называть его имя. Я хочу, чтобы каждый думал, что он единственный!".

Луиза Холлис / Фото: Guinness World Records

Из-за длины ногтей она могла носить только открытые босоножки, поэтому избегала лишний раз выходить на улицу: "Я либо просто остаюсь дома, либо беру одеяло и закутываюсь в него".

Тогда Луизе подарили изготовленные по заказу теплые ботинки с вырезанными пальцами.

Родив 12 детей, Луиза в дальнейшей жизни была одинокой и ни о чем не жалеет. "Дело в том, что мой муж был настолько расстроен вниманием, которое они привлекали, что сказал мне: "Или ногти, или я". Я ответила: "Ты со мной уже 22 года, можешь разводиться. Ногти новые".

О смерти рекордсменки сообщила ее дочь Дана. Она поблагодарила представителей Книги рекордов Гиннеса: "Большое спасибо за то, что сделали ее знаменитой! Пусть Бог благословит вас".

Напомним, недавно умер самый старый мужчина мира. 112-летний Джон Тиннисвуд ушел из жизни 25 ноября.

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