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В аэропорту Аргентины начали массово задерживать беременных россиянок: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6372
Время на прочтение
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В аэропорту Аргентины начали массово задерживать беременных россиянок: что произошло

Фото: buenos-aires-airport.com

Россияне придумали, как получить новое гражданство и бежать из страны, "которой все завидуют".

В Аргентине в аэропорту Буэнос-Айреса за несколько дней февраля задержали почти 20 беременных россиянок. Женщин не пустили в страну из-за "ложного туризма".

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

7 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса задержали одну беременную россиянку, 8 февраля – двоих, 9 февраля – еще почти 15 беременных.

В настоящее время в нейтральной зоне аэропорта находится 6 беременных гражданок России. Аргентина отказала женщинам во въезде из-за Falso turista — "ложный туризм".

Россияне ранее сообщали, что беременные гражданки РФ в 2022 году начали массово ехать в Аргентину, чтобы родить там ребенка. Ведь так ребенок автоматически становится гражданином этой страны, а его родители получают вид на жительство.

Напомним, накануне российский диктатор Путин заявил, что "в Россию все лезут, потому что завидуют".

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Дата публикации
Просмотры
6372
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